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14:38 (мск), источник: Погода Mail.ru

Лесной пожар в Перу угрожает доинкской крепости (видео)

Уникальные сооружения могут быть уничтожены.

Крепость Куэлап, возведенная доинкской цивилизацией Чачапойя, может пострадать из-за бушующих лесных пожаров в Перу.

Крепость в регионе Амазонас построили в X веке. Она расположена на высоте около 3 тысяч метров и состоит из нескольких гигантских платформ, на которых расположены до 400 сооружений. Куэлап разрушили в XVI веке.

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Новая волна разрушения может настигнуть Куэлап уже в ближайшие дни. Территория крепости окутана дымом, сообщают местные СМИ.

С лесным пожаром борются до сотни пожарных и сбрасывающий воду вертолет.

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Анна Лысенко

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