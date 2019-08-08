Лесной пожар в Перу угрожает доинкской крепости (видео)
Уникальные сооружения могут быть уничтожены.
Уникальные сооружения могут быть уничтожены.
Крепость Куэлап, возведенная доинкской цивилизацией Чачапойя, может пострадать
Крепость в регионе Амазонас построили в X веке. Она расположена на высоте около 3 тысяч метров и состоит из нескольких гигантских платформ, на которых расположены до 400 сооружений. Куэлап разрушили в XVI веке.
Новая волна разрушения может настигнуть Куэлап уже в ближайшие дни. Территория крепости окутана дымом, сообщают местные СМИ.
С лесным пожаром борются до сотни пожарных и сбрасывающий воду вертолет.
Анна Лысенко