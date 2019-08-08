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17:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

Отчаянный велосипедист проехал по затопленной улице (видео)

Он крутил педали под водой.

Затопленные по пояс улицы — вовсе не помеха для смелого велосипедиста. По крайней мере так решил один из жителей Эдинбурга.

На видео, снятом британцем Марисом Бузе, видно, как местный житель едет на велосипеде возле Эдинбургского аэропорта после сильного ливня. Крутить педали ему приходится под водой. Велосипедист успешно справляется с заданием. В это время стоящие рядом автомобили не решаются тронуться с места.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

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