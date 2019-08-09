Погодные приметы на 9 августа: жуки и утки расскажут, когда ждать дождя
Сегодня можно определить погоду и на осень.
Сегодня можно определить погоду и на осень.
9 августа православные христиане чтят память святого Пантелеймона. Обычно к этому времени наши предки начинали уборку овса.
По поведению животных и птиц в Пантелеймонов день можно было узнать погоду на ближайшее время.
Так, если муравьи заделывают в своих муравейниках входы, то совсем скоро начнется ливень. А если кузнечики активно прыгают и стрекочут — следует ждать ясной и солнечной погоды.
Если утки плещутся в воде и кричат, это к ненастью. Такую же погоду следует ждать, если иволга или удод кричат громче обычного. Куры и индюшки лазают по сеновалам и стогам сена и роются в них — к установлению хорошей погоды. О сохранении тепла говорят и навозные жуки, которые вечером летают низко над землей.
Фазан усаживается на ветви деревьев с вечера — к ясному дню и сухой теплой осени.
Екатерина Гура