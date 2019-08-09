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16:37 (мск), источник: РИА Новости

Спутник НАСА сфотографировал супертайфун Лекима

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Зонд Aqua получил инфракрасные фотографии тайфуна Лекима, надвигающегося на Японию и Китай, указавшие на то, что его сила продолжит расти в ближайшие часы и дни.

Источник: NASA

Научные данные и снимки были опубликованы Центром космических полетов НАСА имени Годдарда.

Спутниковые снимки показывают, что система ветров продолжает быстро набирать силу, на что указывают компактные размеры центра урагана и небольшой диаметр его «глаза». Он уже достиг четвертой категории опасности, и температуры поверхностных вод океана говорят о том, что он на этом не остановится.
НАСА

Тихоокеанский тайфун Лекима возник на прошлых выходных на территории Филиппинского моря, когда Японское метеорологическое агентство зафиксировало рождение области с низким давлением над этим регионом Тихого океана. Через день она превратилась в шторм, который начал стремительно набирать силу, двигаясь на северо-запад.

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В среду тайфун Лекима достиг третьей категории опасности и прошел мимо Филиппин, минимально затронув жизнь жителей острова, но при этом резко повысив уровень осадков. Его мощность продолжила расти, и сегодня синоптики присвоили ему четвертую категорию опасности.

По текущим прогнозам метеорологов, Лекима достигнет берегов Китая в ближайшие два дня и ударит по его территории в окрестностях города Тайчжоу. Китайские погодные службы уже объявили «красный», наивысший уровень тревоги, ожидая того, что шторм достигнет берегов провинции Чжэцзян рано утром в субботу.

Учитывая то, что тайфун продолжает набирать силу, ученые ожидают, что он может вызвать большое число наводнений и прочих природных катастроф. Поэтому власти Китая рекомендуют жителям не покидать домов или эвакуироваться в безопасные места, а экипажам кораблей — не выходить из портов.

Как ожидают японские метеорологи, Лекима повернет на север после того, как она достигнет побережья Китая, и начнет двигаться в сторону Корейского полуострова, до которого он доберется ориентировочно в следующую среду, 14 августа. К тому времени, как надеются метеорологи, он значительно ослабнет и прекратит свое существование.

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