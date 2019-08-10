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09:41 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 10 августа: смотрим на облака

Если они плывут низко — быть дождю.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 50% 758 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: РИА "Новости"

10 августа, в день Прохора, на Руси прославляли кузнецов. К ним всегда относились с почетом и даже приписывали им сверхъестественные способности.

Во многих регионах после сбора озимых перепахивали поля, начинали копать картошку, собирали урожай ранних яблок и груш.

О погоде судили по туману, ветру, облакам. Если туман утром стелется по земле — погода будет хорошей, если поднимается вверх — пойдет дождь.

Дождь без ветра обещал быть затяжным. Если утром много росы, а облака плывут высоко — погода будет сухой и ясной.

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