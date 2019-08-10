Погодные приметы на 10 августа: смотрим на облака
Если они плывут низко — быть дождю.
Если они плывут низко — быть дождю.
10 августа, в день Прохора, на Руси прославляли кузнецов. К ним всегда относились с почетом и даже приписывали им сверхъестественные способности.
Во многих регионах после сбора озимых перепахивали поля, начинали копать картошку, собирали урожай ранних яблок и груш.
О погоде судили по туману, ветру, облакам. Если туман утром стелется по земле — погода будет хорошей, если поднимается вверх — пойдет дождь.
Дождь без ветра обещал быть затяжным. Если утром много росы, а облака плывут высоко — погода будет сухой и ясной.