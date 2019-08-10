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10:40 (мск), источник: Погода Mail.ru

Западная Европа страдает от торнадо (фото, видео)

Аномальные погодные явления.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 50% 758 мм рт. ст. 5 м/с

Непогода обрушилась на страны Западной Европы.

Затоплена Тулуза на юге Франции. Центр страны тоже страдает от сильных ливней и штормового ветра. На севере очевидцы засняли торнадо.

Торнадо заметили и в Амстердаме. Кроме того, по центру города пронесся водяной смерч.

Торнадо заметили и в Люксембурге. Стихия привела к серьезным разрушениям в нескольких городах.

Ранее непогода охватила Италию. Здесь были подтоплены несколько городов на севере.

Непогода пришла на смену рекордной жаре в конце июля, когда в Европе держались температуры около 40 градусов Цельсия. В Германии, Нидерландах и Франции были побиты температурные рекорды.

Анна Лысенко

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