Западная Европа страдает от торнадо (фото, видео)

Непогода обрушилась на страны Западной Европы.
Затоплена Тулуза на юге Франции. Центр страны тоже страдает от сильных ливней и штормового ветра. На севере очевидцы засняли торнадо.
Торнадо заметили и в Амстердаме. Кроме того, по центру города пронесся водяной смерч.
Торнадо заметили и в Люксембурге. Стихия привела к серьезным разрушениям в нескольких городах.
Ранее непогода охватила Италию. Здесь были подтоплены несколько городов на севере.
Непогода пришла на смену рекордной жаре в конце июля, когда в Европе держались температуры около 40 градусов Цельсия. В Германии, Нидерландах и Франции были побиты температурные рекорды.