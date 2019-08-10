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10:40 (мск), источник: ТАСС

МИД России предупредил об аномальной жаре в Греции

ТАСС, 10 августа. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о «красном» уровне опасности в Греции в связи с аномальной жарой и высокой вероятностью возникновения пожаров.

Источник: Reuters

Соответствующее сообщение в субботу распространил департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России (ДСКЦ) в Twitter.

«“Красный” уровень метеоопасности объявлен в Аттике, Центральной Греции и некоторых районах Пелопоннеса в связи с аномальной жарой и сильным ветром, высока вероятность возникновения лесных пожаров», — говорится в сообщении ведомства.

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