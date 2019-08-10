МИД России предупредил об аномальной жаре в Греции
ТАСС, 10 августа. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о «красном» уровне опасности в Греции в связи с аномальной жарой и высокой вероятностью возникновения пожаров.
ТАСС, 10 августа. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о «красном» уровне опасности в Греции в связи с аномальной жарой и высокой вероятностью возникновения пожаров.
Соответствующее сообщение в субботу распространил департамент
«“Красный” уровень метеоопасности объявлен в Аттике, Центральной Греции и некоторых районах Пелопоннеса в связи с аномальной жарой и сильным ветром, высока вероятность возникновения лесных пожаров», — говорится в сообщении ведомства.