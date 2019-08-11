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09:35 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 11 августа: узнаем, какой будет осень

И будут ли грибы.

Источник: Агентство «Москва»

11 августа в северных регионах начинались первые заморозки. По погоде в этот день наши предки старались предсказать, какими будут осень и зима. Если утро очень холодное — холодным будет и начало сентября.

Частое явление в это время года — вечерние и ночные зарницы. Они предвещают, что и ранней осенью будут грозы. Теплое утро или густой туман на восходе — к теплому началу осени.

Если ягод и орехов много, а грибов мало — зима будет снежной и суровой. В августе тепло и много дождей — к хорошему урожаю грибов.

Громко каркают вороны — возьмите с собой зонтик, будет дождь.

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