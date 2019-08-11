Погодные приметы на 11 августа: узнаем, какой будет осень
И будут ли грибы.
И будут ли грибы.
11 августа в северных регионах начинались первые заморозки. По погоде в этот день наши предки старались предсказать, какими будут осень и зима. Если утро очень холодное — холодным будет и начало сентября.
Частое явление в это время года — вечерние и ночные зарницы. Они предвещают, что и ранней осенью будут грозы. Теплое утро или густой туман на восходе — к теплому началу осени.
Если ягод и орехов много, а грибов мало — зима будет снежной и суровой. В августе тепло и много дождей — к хорошему урожаю грибов.
Громко каркают вороны — возьмите с собой зонтик, будет дождь.