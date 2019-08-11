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14:24 (мск), источник: Погода Mail.ru

Супертайфун «Лекима» обрушился на Китай (видео)

Стихия перемещается на север и косвенно затронет Приморье.

По данным на 13:00 воскресенья, 32 человека погибли и еще 16 пропали без вести из-за супертайфуна «Лекима», обрушившегося на восточную китайскую провинцию Чжэцзян.

Большинство погибших — жители деревни Шанзао, где из берегов вышло плотинное озеро, сообщает информагентство Xinhua.

От наводнения пострадали не менее 5 миллионов человек. Более 1 миллиона эвакуированы. Повреждены 34 тысячи жилых строений, затоплены 173 тысячи гектаров сельхозугодий. Ущерб экономике оценен в 2,1 млрд долларов.

Супертайфун обрушился на провинцию Чжэцзян в субботу утром. Скорость порывов ветра достигала 50 м/с. В последний раз циклон такой мощности в Азии наблюдали в сентябре 2018 года. Жертвами «Мангхута» тогда стали 134 человека.

Ожидается, что циклон достигнет северной провинции Шаньдун и начнет двигаться в сторону Корейского полуострова.

Гидрометцентр РФ объявил штормовое предупреждение по Приморскому краю. «Лекима» косвенно повлияет на погоду в Приморье, вызвав грозовые ливни и сильный ветер.

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Анна Лысенко

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