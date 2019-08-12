На центральную Европу обрушился редчайший торнадо: видео

Как сообщает Deutsche Welle, ужасающее природное явление было зафиксировано в пятницу, 9 августа, на территории сразу четырех стран. Точный ущерб ещё не подсчитан, но инфраструктуре и частной недвижимости был нанесен серьезный урон.
Кадры различных видео демонстрируют, как в небо взлетают крыши домов, деревья и различные предметы. Ветер был настолько сильный, что в некоторых местах даже сдвинул припаркованные автомобили.
Наибольшие разрушения постигли Люксембург: повреждены почти две сотни домохозяйств, а 100 из них более не пригодны для проживания. Ранения различной степени тяжести получили, как минимум, 19 человек, двое до сих пор находятся в больницах. К счастью, обошлось без погибших, однако одного пострадавшего доставили в реанимацию в критическом состоянии. На некоторое время было нарушено электроснабжение по 4 магистральным линиям.
Во французском департаменте Мерт и Мозель обошлось без жертв и раненых, но множество домой серьезно повреждены. В Германии шторм затронул земли Саар, Рейнланд-Пфальц и Баден-Вюртемберг — на территории этих регионов зафиксированы сильные подтопления жилых строений, а 15 человек получили травмы во время игры в футбол из-за попадания молнии в поле. Менее всего пострадал Амстердам и другие города Нидерландов: здесь полноценный торнадо на сформировался, однако все равно дома, машины и деревья были повреждены ураганным ветром.
След от гигантского смерча на территории Люксембурга потянулся примерно на шесть километров. По различным данным скорость ветра превышала 128 км/ч. Местным жителям оказывается экстренная помощь, для тех у кого буквально не осталось крыши над головой организованы временные пункты проживания. Торнадо является одним из наиболее впечатляющих и разрушительных природных явлений. В отличие от песчаных смерчей и других атмосферных вихрей, он развивается начиная с облаков и формирует у поверхности Земли колонну диаметром до трех километров. Чаще всего торнадо встречаются в Северной Америке, где существует даже неофициальная «Аллея торнадо» — проходящая через штаты Техас, Оклахома, Канзас, Небраска, Южная Дакота и Колорадо полоса, где атмосферные вихри являются достаточно обыденным явлением.