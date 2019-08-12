Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Омбудсмен взяла под контроль ситуацию с миллиардными долгами дворника Ситуацию с дворником из Воскресенска, «задолжавшей» два миллиарда рублей, взяла на контроль Екатерина Семенова
Фоторепортажи
14Прогулка по Марсу
18Спецоперация по задержанию Алмазбека Атамбаева
12:09 (мск), источник: Популярная механика

На центральную Европу обрушился редчайший торнадо: видео

Летом 2019 года погода ужасна не только в России, но и по всей Европе. В конце прошлой недели на Люксембург, Нидерланды, юг Германии и север Франции обрушился сильный ураган. Он стал причиной крайне редкого для Европы явления — настоящего разрушительного торнадо.

Как сообщает Deutsche Welle, ужасающее природное явление было зафиксировано в пятницу, 9 августа, на территории сразу четырех стран. Точный ущерб ещё не подсчитан, но инфраструктуре и частной недвижимости был нанесен серьезный урон.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кадры различных видео демонстрируют, как в небо взлетают крыши домов, деревья и различные предметы. Ветер был настолько сильный, что в некоторых местах даже сдвинул припаркованные автомобили.

Во время загрузки произошла ошибка.

Наибольшие разрушения постигли Люксембург: повреждены почти две сотни домохозяйств, а 100 из них более не пригодны для проживания. Ранения различной степени тяжести получили, как минимум, 19 человек, двое до сих пор находятся в больницах. К счастью, обошлось без погибших, однако одного пострадавшего доставили в реанимацию в критическом состоянии. На некоторое время было нарушено электроснабжение по 4 магистральным линиям.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во французском департаменте Мерт и Мозель обошлось без жертв и раненых, но множество домой серьезно повреждены. В Германии шторм затронул земли Саар, Рейнланд-Пфальц и Баден-Вюртемберг — на территории этих регионов зафиксированы сильные подтопления жилых строений, а 15 человек получили травмы во время игры в футбол из-за попадания молнии в поле. Менее всего пострадал Амстердам и другие города Нидерландов: здесь полноценный торнадо на сформировался, однако все равно дома, машины и деревья были повреждены ураганным ветром.

Во время загрузки произошла ошибка.

След от гигантского смерча на территории Люксембурга потянулся примерно на шесть километров. По различным данным скорость ветра превышала 128 км/ч. Местным жителям оказывается экстренная помощь, для тех у кого буквально не осталось крыши над головой организованы временные пункты проживания. Торнадо является одним из наиболее впечатляющих и разрушительных природных явлений. В отличие от песчаных смерчей и других атмосферных вихрей, он развивается начиная с облаков и формирует у поверхности Земли колонну диаметром до трех километров. Чаще всего торнадо встречаются в Северной Америке, где существует даже неофициальная «Аллея торнадо» — проходящая через штаты Техас, Оклахома, Канзас, Небраска, Южная Дакота и Колорадо полоса, где атмосферные вихри являются достаточно обыденным явлением.

 Эволюция IQOS: что было в прошлом, чего ждать в будущем
Aston Martin Valkyrie совершил первый публичный заезд
Здоровье
Опасная любовь: 12 секс-поз, которые вас покалечат Травма случается, когда ее совсем не ждешь.
Hi-Tech
Европу накрыла радиоактивная туча. Следы ведут в Россию? Что за напасть?
Авто
Еще один автопроизводитель перестал собирать машины в России Третий по величине китайский автопроизводитель Changan отказался от совместного производства автомобилей в Липецкой области на заводе, узнали «Известия». Теперь все новые автомобили Changan поставляются исключительно из КНР
Кино
Сергей Безруков показал себя в образе тренера: кадры со съемок Актер рассказал о работе над спортивной драмой «Мистер Нокаут»
Недвижимость
Как выглядит самый большой город на вечной мерзлоте
Беспросветная нищета и жизнь на могилах: как живут Филиппины
В России подскочили цены на жилье
Пять культовых вещей из 2000-х
Дети
Лера Кудрявцева с размахом отметила первый день рождения дочки Телеведущая устроила грандиозный праздник (фото)
Леди
Титул «Миссис Россия 2019» завоевала жительница Геленджика Победа в главном конкурсе дает право представлять страну на международном телеконкурсе «Миссис Земной шар».
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»