Кенгуру обрадовались снежной зиме в Австралии (видео)
Выглядит это очень необычно.
Выглядит это очень необычно.
Фотограф Стивен Гренфелл снял забавный ролик в Новом Южном Уэльсе в Австралии. Там в его объектив попали несколько десятков кенгуру, которые наслаждались прыжками по свежевыпавшему снегу.
Несмотря на то, что в основном кенгуру ассоциируются с саваннами, степями и жарой, эти животные отлично относятся и к настоящим зимним развлечениям. Снег в Австралии не редкость. В зимний сезон (с июня по август) он выпадает в горных районах в штатах Виктория, Новый Южный Уэльс, а также в горах Тасмании.
Екатерина Гура