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16:13 (мск), источник: Погода Mail.ru

Кенгуру обрадовались снежной зиме в Австралии (видео)

Выглядит это очень необычно.

Фотограф Стивен Гренфелл снял забавный ролик в Новом Южном Уэльсе в Австралии. Там в его объектив попали несколько десятков кенгуру, которые наслаждались прыжками по свежевыпавшему снегу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на то, что в основном кенгуру ассоциируются с саваннами, степями и жарой, эти животные отлично относятся и к настоящим зимним развлечениям. Снег в Австралии не редкость. В зимний сезон (с июня по август) он выпадает в горных районах в штатах Виктория, Новый Южный Уэльс, а также в горах Тасмании.

Екатерина Гура

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