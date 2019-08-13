Ветер принес на лобовое стекло живого осьминога (видео)
Скорость порывов ветра достигала 50 м/с.
Скорость порывов ветра достигала 50 м/с.
Во время супертайфуна «Лекима» в Китае один из водителей заметил осьминога на лобовом стекле своего автомобиля.
Животное
Супертайфун обрушился на провинцию Чжэцзян в субботу утром, после чего переместился на север. По последним данным, число жертв «Лекимы» в Китае выросло до 49 человек, еще десятки числятся пропавшими без вести.
В Приморье тайфун подтопил десятки дач и огородов.
Анна Лысенко