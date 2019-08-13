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11:59 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ветер принес на лобовое стекло живого осьминога (видео)

Скорость порывов ветра достигала 50 м/с.

Во время супертайфуна «Лекима» в Китае один из водителей заметил осьминога на лобовом стекле своего автомобиля.

Животное какое-то время не двигалось, а затем попыталось уползти. Под сильным ветром это было невозможно.

Супертайфун обрушился на провинцию Чжэцзян в субботу утром, после чего переместился на север. По последним данным, число жертв «Лекимы» в Китае выросло до 49 человек, еще десятки числятся пропавшими без вести.

В Приморье тайфун подтопил десятки дач и огородов.

Анна Лысенко

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