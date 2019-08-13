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13:11 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые уточнили время первого катаклизма в истории Земли

Это произошло намного раньше, чем считалось.

Источник: NASA

Когда 4,5 миллиарда лет назад в Солнечной системе образовались планеты, это было очень хаотичное место. Целые потоки комет, астероидов и даже протопланет бомбардировали Землю, Марс, Венеру и Меркурий, пока те пытались «найти» свои орбиты.

Команда ученых под руководством Стивена Мойжиса из Колорадского университета в Боулдере уточнила дату этих катаклизмов, опровергнув более ранние теории, сообщается на сайте университета.

Ученые сосредоточились на изучении процесса, известного как миграция планет. Это ранний этап эволюции Солнечной системы, когда крупные планеты по каким-то причинам начали отдаляться от Солнца.

Считалось, что этот процесс, сопровождаемый «бомбардировкой» кометами и астероидами, происходил около 3,9 миллиарда лет назад. Именно такого возраста оказались камни с поверхности Луны, хотя сама Луна старше на сотни миллионов лет. Мойжис опровергает эту теорию.

Море Дождей | Источник: NASA

«Оказывается, что часть Луны, на которую мы садились, очень необычна», — сказал он.

Космические аппараты прилунялись на территории Моря Дождей, которое было образовано в результате падения крупного метеорита или ядра кометы примерно 3,9 млрд лет назад. Взятые с Луны образцы именно такого возраста.

Ученые проанализировали базу данных небесных тел, которые упали на Землю. Оказалось, что мощный обстрел нашей планеты астероидами произошел еще 4,48 миллиарда лет назад. Именно эту дату исследователи предложили считать временем миграции планет в Солнечной системе.

Если теория будет подтверждена, это поможет пересмотреть версии о том, когда на Земле могла зародиться жизнь. Все условия для первых организмов могли появиться еще 4,4 миллиарда лет назад.

Анна Лысенко

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