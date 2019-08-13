Ученые уточнили время первого катаклизма в истории Земли
Это произошло намного раньше, чем считалось.
Это произошло намного раньше, чем считалось.
Когда 4,5 миллиарда лет назад в Солнечной системе образовались планеты, это было очень хаотичное место. Целые потоки комет, астероидов и даже протопланет бомбардировали Землю, Марс, Венеру и Меркурий, пока те пытались «найти» свои орбиты.
Команда ученых под руководством Стивена Мойжиса из Колорадского университета в Боулдере уточнила дату этих катаклизмов, опровергнув более ранние теории, сообщается на сайте университета.
Считалось, что этот процесс, сопровождаемый «бомбардировкой» кометами и астероидами, происходил около 3,9 миллиарда лет назад. Именно такого возраста оказались камни с поверхности Луны, хотя сама Луна старше на сотни миллионов лет. Мойжис опровергает эту теорию.
«Оказывается, что часть Луны, на которую мы садились, очень необычна», — сказал он.
Космические аппараты прилунялись на территории Моря Дождей, которое было образовано в результате падения крупного метеорита или ядра кометы примерно 3,9 млрд лет назад. Взятые с Луны образцы именно такого возраста.
Если теория будет подтверждена, это поможет пересмотреть версии о том, когда на Земле могла зародиться жизнь. Все условия для первых организмов могли появиться еще 4,4 миллиарда лет назад.
Анна Лысенко