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14:02 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 13 августа: наблюдаем за поведением пчел и муравьев

Сильный ветер в этот день предвещает снежную зиму.

Источник: CC0/cocoparisienne

13 августа православная церковь почитает память святого Евдокима. В народе считалось, что в Евдокимов день ласточка облетает свое гнездо последний раз перед наступлением осени.

По природным явлениям и по поведению птиц и насекомых можно определить погоду на ближайшее время.

К примеру, если муравьи заделывают вход в муравейник, то скоро пойдет дождь. А вот если пчелы активно летают весь день, то следующие дни будут солнечными и теплыми.

Если перед дождем на небе появляется радуга, то ненастье не продлится долго. А вот если в воздухе летает много паутины, то хорошая погода сохранится еще на несколько недель.

Погоду можно определить и по поведению животных и птиц. Так, если мыши и крысы не прячутся и бегают активнее обычного — скоро будет дождь. Дятел весь день стучит по дереву — к перемене погоды.

Екатерина Гура

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