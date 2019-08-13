Погодные приметы на 13 августа: наблюдаем за поведением пчел и муравьев
Сильный ветер в этот день предвещает снежную зиму.
Сильный ветер в этот день предвещает снежную зиму.
13 августа православная церковь почитает память святого Евдокима. В народе считалось, что в Евдокимов день ласточка облетает свое гнездо последний раз перед наступлением осени.
К примеру, если муравьи заделывают вход в муравейник, то скоро пойдет дождь. А вот если пчелы активно летают весь день, то следующие дни будут солнечными и теплыми.
Если перед дождем на небе появляется радуга, то ненастье не продлится долго. А вот если в воздухе летает много паутины, то хорошая погода сохранится еще на несколько недель.
Погоду можно определить и по поведению животных и птиц. Так, если мыши и крысы не прячутся и бегают активнее обычного — скоро будет дождь. Дятел весь день стучит по дереву — к перемене погоды.
Екатерина Гура