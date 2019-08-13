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15:57 (мск), источник: Погода Mail.ru

Мощный шторм в Вене показали в таймлапсе (видео)

В Европе свирепствует непогода.

На столицу Австрии обрушился сильный шторм.

Стихию показали в таймлапсе. Устрашающие тучи и стена дождя, проносящиеся над городом в ускоренном видео, напоминают цунами. На какое-то время Вена полностью скрывается под стихией.

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В Европе после изнуряющей жары уже около недели свирепствует непогода. Ливни привели к наводнениям во многих городах Испании, Италии, Германии и других стран. В Люксембурге и Бельгии пронеслись разрушительные смерчи.

Анна Лысенко

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