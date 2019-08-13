Мощный шторм в Вене показали в таймлапсе (видео)
В Европе свирепствует непогода.
В Европе свирепствует непогода.
На столицу Австрии обрушился сильный шторм.
Стихию показали в таймлапсе. Устрашающие тучи и стена дождя, проносящиеся над городом в ускоренном видео, напоминают цунами. На
В Европе после изнуряющей жары уже около недели свирепствует непогода. Ливни привели к наводнениям во многих городах Испании, Италии, Германии и других стран. В Люксембурге и Бельгии пронеслись разрушительные смерчи.
Анна Лысенко