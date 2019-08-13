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16:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

Башенный кран рухнул на средневековый замок в Италии (видео)

Шторм нанес большой ущерб региону.

Сильный ветер привел к падению многотонного башенного крана на один из замков XV века на севере Италии.

Съемка с воздуха показывает, что он буквально растянулся на крыше древнего строения.

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Фортификационные сооружения Каннеро — это известная достопримечательность возле городка Каннеро-Ривьера. Они построены на трех небольших соседних островках на озере Маджоре на границе Италии и Швейцарии. Время от времени их незначительно реконструируют. Против масштабных работ выступают местные экологи.

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Сильный шторм обрушился на Маджоре 12 августа пополудни. Стихия повалила деревья, нарушила железнодорожное и автомобильное сообщение. Несколько человек получили ранения.

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Анна Лысенко

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