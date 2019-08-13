Башенный кран рухнул на средневековый замок в Италии (видео)
Шторм нанес большой ущерб региону.
Шторм нанес большой ущерб региону.
Сильный ветер привел к падению многотонного башенного крана на один из замков XV века на севере Италии.
Съемка с воздуха показывает, что он буквально растянулся на крыше древнего строения.
Фортификационные сооружения Каннеро — это известная достопримечательность возле городка
Сильный шторм обрушился на Маджоре 12 августа пополудни. Стихия повалила деревья, нарушила железнодорожное и автомобильное сообщение. Несколько человек получили ранения.
Анна Лысенко