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10:29 (мск), источник: Российская газета

В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары

В центре распогодится. В дневные часы столбики термометров дотянутся до отметки +26 градусов, уточнил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.

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На юге Центрального федерального округа (Воронежская, Липецкая области), а также в Поволжье временами до +34 градусов. В ночные часы тоже станет теплее — плюс 11−18 градусов.

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Однако без дождей не обойдется. Под влиянием активных атмосферных фронтов циклона с центром над Скандинавией и волновых циклонов в Центральном федеральном округе пройдут грозовые дожди, наиболее интенсивные на западе и севере. В Поволжье в ближайшие три дня существенных осадков не ожидается.

Среда, 14 августа, в Москве будет теплой. Воздух днем прогреется до +25 градусов, по области — до +26.

В четверг, 15 августа, ночью облачно, дождь, местами гроза, температура воздуха плюс 15−17 градусов. Днем облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура 21−23 тепла, по области — до +26. Ветер юго-западный, западный, умеренный до сильного.

В пятницу, 16 августа, ночью переменная облачность, местами дождь, температура в Москве и по области от 10 до 15 выше нуля. Днем облачно, небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза, воздух прогреется до плюс 19−21 градуса, по области — 17−22.

В выходные, 17 и 18 августа — облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура ночью 10−15 градусов, днем 17- 22 градуса. В начале следующей недели может вновь потеплеть до +26 градусов.

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Согласно прогнозу синоптиков, 15—16 августа распогодится над Южным Уралом. На погоду в Свердловской области начнет влиять антициклон. Небо очистится от облаков, ветер стихнет, температурный фон немного повысится. Ночью плюс 10−15 градусов, днем воздух прогреется до плюс 25−27 градусов.

Антициклон с жарким тропическим воздухом хозяйничает и на юге России. До конца рабочей недели в Крыму осадков не ожидается, температура воздуха в ночные часы +16…+21 градус, на Южном берегу даже ночью плюс 22−25 градусов. Днем безоблачное небо увеличит прогрев воздуха до плюс 30−36 градусов. Такая температура близка к абсолютным максимумам.

В выходные под влиянием фронтальных разделов на территории полуострова местами пройдет кратковременный дождь, гроза, температура воздуха немного понизится. Ночью будет плюс 12−17 градусов, на Южном берегу — до +23 градусов, днем 23−28 градусов.

Температура воды в Черном море у берегов Феодосии, Алушты, Ялты сейчас 23 градуса, у Евпатории и в Черноморском — 24, в Севастополе — 25 градусов.

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10:27 (мск)© Ньюстюб
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