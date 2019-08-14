В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
В центре распогодится. В дневные часы столбики термометров дотянутся до отметки +26 градусов, уточнил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.
В центре распогодится. В дневные часы столбики термометров дотянутся до отметки +26 градусов, уточнил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.
На юге Центрального федерального округа (Воронежская, Липецкая области), а также в Поволжье временами до +34 градусов. В ночные часы тоже станет теплее — плюс 11−18 градусов.
Однако без дождей не обойдется. Под влиянием активных атмосферных фронтов циклона с центром над Скандинавией и волновых циклонов в Центральном федеральном округе пройдут грозовые дожди, наиболее интенсивные на западе и севере. В Поволжье в ближайшие три дня существенных осадков не ожидается.
Среда, 14 августа, в Москве будет теплой. Воздух днем прогреется до +25 градусов, по области — до +26.
В четверг, 15 августа, ночью облачно, дождь, местами гроза, температура воздуха плюс 15−17 градусов. Днем облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура 21−23 тепла, по области — до +26. Ветер
В пятницу, 16 августа, ночью переменная облачность, местами дождь, температура в Москве и по области от 10 до 15 выше нуля. Днем облачно, небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза, воздух прогреется до плюс 19−21 градуса, по области — 17−22.
В выходные, 17 и 18 августа — облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура ночью 10−15 градусов, днем 17- 22 градуса. В начале следующей недели может вновь потеплеть до +26 градусов.
Согласно прогнозу синоптиков,
Антициклон с жарким тропическим воздухом хозяйничает и на юге России. До конца рабочей недели в Крыму осадков не ожидается, температура воздуха в ночные часы +16…+21 градус, на Южном берегу даже ночью плюс 22−25 градусов. Днем безоблачное небо увеличит прогрев воздуха до плюс 30−36 градусов. Такая температура близка к абсолютным максимумам.
В выходные под влиянием фронтальных разделов на территории полуострова местами пройдет кратковременный дождь, гроза, температура воздуха немного понизится. Ночью будет плюс 12−17 градусов, на Южном берегу — до +23 градусов, днем 23−28 градусов.
Температура воды в Черном море у берегов Феодосии, Алушты, Ялты сейчас 23 градуса, у Евпатории и в Черноморском — 24, в Севастополе — 25 градусов.