На МКС засняли полнолуние над Тихим океаном
Невероятно четкий снимок.
Невероятно четкий снимок.
Экипаж Международной космической станции сделал снимок полной Луны над тихоокеанским побережьем Южной Америки. Спутник Земли видно необычно четко — камере не мешает земная атмосфера.
Астронавты регулярно делятся снимками из космоса в Сети, фотографируя Землю, атмосферные явления, планеты Солнечной системы и звезды.
20 июля на МКС отправилась новая экспедиция в составе Александра Скворцова, Эндрю Моргана и Луки Пармитано. На МКС их встретили Алексей Овчинин, Ник Хейг и Кристина Кук. Экипаж вернется на Землю 6 февраля 2020 года.
Анна Лысенко