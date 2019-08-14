Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Чисто русская забава»Как появилась традиция хлопать в самолете при посадке
Фоторепортажи
14Российский Вудсток
14Прогулка по Марсу
12:25 (мск), источник: Погода Mail.ru

На МКС засняли полнолуние над Тихим океаном

Невероятно четкий снимок.

Источник: NASA

Экипаж Международной космической станции сделал снимок полной Луны над тихоокеанским побережьем Южной Америки. Спутник Земли видно необычно четко — камере не мешает земная атмосфера.

Астронавты регулярно делятся снимками из космоса в Сети, фотографируя Землю, атмосферные явления, планеты Солнечной системы и звезды.

20 июля на МКС отправилась новая экспедиция в составе Александра Скворцова, Эндрю Моргана и Луки Пармитано. На МКС их встретили Алексей Овчинин, Ник Хейг и Кристина Кук. Экипаж вернется на Землю 6 февраля 2020 года.

Анна Лысенко

Читайте также

Здоровье
Неожиданные пластические операции знаменитостей Части тела, вмешательства на которых удивительны.
Hi-Tech
Европу накрыла радиоактивная туча. Следы ведут в Россию? Что за напасть?
Авто
В России готовят новый дорожный мегапроект за 100 млрд рублей Заместитель гендиректора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций Даниил Половинка анонсировал новый мегапроект – кольцевую платную дорогу вокруг Владивостока
Кино
«Квартал 95» показал первую пародию на Владимира Зеленского Роль президента Украины исполнил Юрий Великий
Недвижимость
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Названы способы заработать на единственном жилье
25 фотоаргументов, что Канада самое смешное место в мире
Эксперты рассказали, как изменятся цены на недвижимость осенью
Популярные темы на «Детях»
Когда думаешь что бывший муж уже отмочил все что мог, но нет 513
Родственная любовь 282
Зачем младенцы летят на юг? 191
Малка Лоренц: Если ваш муж не приносит денег 175
Леди
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле разочаровали фанатов специфическим юмором Не все оценили специфический юмор Примадонны.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»