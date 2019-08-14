Новоуральск накрыло оранжево-черным дымом

Жители Новоуральска заметили, как из трубы завода ПСЦМ в поселке Верх-Нейвинском в Свердловской области идет оранжевый дым. Многочисленные фото и видео стали появляться в соцсетях.
Помимо дыма, люди жаловались на едкий запах и симптомы свинцового отравления — горечь на языке и «частичное выпадение поля зрения».
Несмотря на это, на предприятии заверили, что дым не представляет опасности для населения. Пресс-служба завода отметила, что рыжий дым из трубы металлургического цеха филиала ПСЦМ связан с проведением запланированных работ по очистке технологического оборудования.
В пресс-службе МЧС также заявили, что дым не опасен для экологической обстановки, а в воздухе не зафиксировано превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.