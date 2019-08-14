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15:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Новоуральск накрыло оранжево-черным дымом

В МЧС сообщили, что дым опасности для населения не представляет.

Жители Новоуральска заметили, как из трубы завода ПСЦМ в поселке Верх-Нейвинском в Свердловской области идет оранжевый дым. Многочисленные фото и видео стали появляться в соцсетях.

Помимо дыма, люди жаловались на едкий запах и симптомы свинцового отравления — горечь на языке и «частичное выпадение поля зрения».

Несмотря на это, на предприятии заверили, что дым не представляет опасности для населения. Пресс-служба завода отметила, что рыжий дым из трубы металлургического цеха филиала ПСЦМ связан с проведением запланированных работ по очистке технологического оборудования.

В пресс-службе МЧС также заявили, что дым не опасен для экологической обстановки, а в воздухе не зафиксировано превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.

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Екатерина Гура

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