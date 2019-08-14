Вомбат наслаждается снежной зимой в Австралии (видео)
Горный район недалеко от Мельбурна завалило снегом.
Горный район недалеко от Мельбурна завалило снегом.
Минувшие выходные для австралийских штатов Виктория и Новый Южный Уэльс оказались
Но пока люди пытались справиться с природной стихией, животные наслаждались происходящим. Сотрудники курорта недалеко от Мельбурна сняли на видео вомбата, который с удовольствием бродил по сугробам на территории парка.
Ранее фотограф Стивен Гренфелл в Новом Южном Уэльсе снял кенгуру, устроивших забег по снежному полю.
Екатерина Гура