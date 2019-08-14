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20:02 (мск), источник: Погода Mail.ru

Вомбат наслаждается снежной зимой в Австралии (видео)

Горный район недалеко от Мельбурна завалило снегом.

Минувшие выходные для австралийских штатов Виктория и Новый Южный Уэльс оказались по-настоящему зимними. Сильный ветер, понижение температуры и метель парализовали несколько горнолыжных курортов, а дороги были закрыты из соображений безопасности и невозможности быстро их расчистить.

Но пока люди пытались справиться с природной стихией, животные наслаждались происходящим. Сотрудники курорта недалеко от Мельбурна сняли на видео вомбата, который с удовольствием бродил по сугробам на территории парка.

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Ранее фотограф Стивен Гренфелл в Новом Южном Уэльсе снял кенгуру, устроивших забег по снежному полю.

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Екатерина Гура

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