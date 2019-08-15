Каякера накрыло волной от тающего ледника (видео)
Турист не пострадал.
Турист не пострадал.
Джош Бастыр с друзьями отправился в поход к леднику Спенсера на Аляске. Туристы разбили палатки, а затем взяли каяки и пошли плавать на озеро.
Подплыв к краю ледника, Бастыр услышал странный звук. В следующий миг край ледника обрушился в воду. Мощная волна с осколками льда накрыла туристов.
Никто из каякеров не пострадал. Туристы быстро отплыли от ледника и благополучно вернулись в лагерь.
Как сообщалось, после рекордно высокой температуры в июле воды Аляски остались безо льда. Аномальные температуры также привели к серьезным лесным пожарам в регионе.
Анна Лысенко