Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Tesla сгорела: насколько безопасны элитные электрокары Столкнулся, взорвался и выгорел полностью: от автомобиля Tesla, который врезался в грузовик, не осталось ничего
Фоторепортажи
18Спецоперация по задержанию Алмазбека Атамбаева
18Как создавались шедевры
11:46 (мск), источник: Погода Mail.ru

Каякера накрыло волной от тающего ледника (видео)

Турист не пострадал.

Джош Бастыр с друзьями отправился в поход к леднику Спенсера на Аляске. Туристы разбили палатки, а затем взяли каяки и пошли плавать на озеро.

Подплыв к краю ледника, Бастыр услышал странный звук. В следующий миг край ледника обрушился в воду. Мощная волна с осколками льда накрыла туристов.

Никто из каякеров не пострадал. Туристы быстро отплыли от ледника и благополучно вернулись в лагерь.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщалось, после рекордно высокой температуры в июле воды Аляски остались безо льда. Аномальные температуры также привели к серьезным лесным пожарам в регионе.

Анна Лысенко

Читайте также

Здоровье
Женщина принимала симптомы смертельной болезни за усталость У женщины четверо маленьких детей.
Hi-Tech
Европу накрыла радиоактивная туча. Следы ведут в Россию? Что за напасть?
Авто
Rio, «Веста», «Солярис» и «Камри»: реальные отзывы и мнения Самыми популярными «трехлетками» на российском вторичном рынке в 2019 году являются Kia Rio, Lada Granta и Hyundai Solaris. Но что сами владельцы думают об этих машинах? Какие у них плюсы и минусы?
Кино
Кейт Бланшетт заранее попросила у всех прощения за новый фильм Актриса призналась, что собирается уйти из кино
Недвижимость
В Санкт-Петербурге подорожало дешевое жилье
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Объяснена симпатия провинциалов к Петербургу и нелюбовь к Москве
Российские города захотели улучшить за счет резервов «на черный день»
Популярные темы на «Детях»
Скучно на форуме! по следам тем 357
Муж подарил квартиру ребенку от прошлого брака 315
А вы с радостным нетерпением ждёте 1 сентября? 154
Есть такие, кто не заводит домашних животных? 106
Леди
Ксения Алферова снялась топлес на берегу моря Актриса наслаждается морем и солнцем.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»