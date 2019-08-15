Погодные приметы на 15 августа: какой день, таким будет и сентябрь
Погоду предсказывали и по поведению лошадей.
Погоду предсказывали и по поведению лошадей.
15 августа православная церковь почитает память Стефана Первомученика. В народе этот день называли Степан Сеновал, потому что к этому времени заканчиваются сенокосные работы.
Святого Стефана считали покровителем лошадей, а потому в этот день наши предки не использовали их в работе. По поведению лошадей также предсказывали погоду на ближайшие дни.
Считалось, что если лошадь трясет головой и закидывает ее кверху, то это к сырой погоде. Если же в плохую погоду она не ест, а бегает по полю, то стоит ждать скорого улучшения погоды.
Новолуние в этот день — к дождливой погоде, а растущая луна — к засушливой.
Если пауки плетут аккуратную и маленькую паутину, то стоит ждать скорого дождя. Ненастье также предсказывают кошки, которые весь день активно скребут когтями.
Лягушки громко квакают — к дождю. Если кваканье резко прекратилось, то утром могут быть заморозки.
Екатерина Гура