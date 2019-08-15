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14:18 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 15 августа: какой день, таким будет и сентябрь

Погоду предсказывали и по поведению лошадей.

Источник: CC0/Atlantios

15 августа православная церковь почитает память Стефана Первомученика. В народе этот день называли Степан Сеновал, потому что к этому времени заканчиваются сенокосные работы.

Святого Стефана считали покровителем лошадей, а потому в этот день наши предки не использовали их в работе. По поведению лошадей также предсказывали погоду на ближайшие дни.

Считалось, что если лошадь трясет головой и закидывает ее кверху, то это к сырой погоде. Если же в плохую погоду она не ест, а бегает по полю, то стоит ждать скорого улучшения погоды.

Кроме того, в народе верили, что какая с утра стоит погода, такая она и будет на протяжении ближайших шести недель.

Новолуние в этот день — к дождливой погоде, а растущая луна — к засушливой.

Если пауки плетут аккуратную и маленькую паутину, то стоит ждать скорого дождя. Ненастье также предсказывают кошки, которые весь день активно скребут когтями.

Лягушки громко квакают — к дождю. Если кваканье резко прекратилось, то утром могут быть заморозки.

Екатерина Гура

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