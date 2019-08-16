На Кавказе открыто новое озеро
Кавказ — хорошо изученный людьми регион, но климатические изменения преподносят сюрпризы и тут. На Земле становится теплее, ледники отступают, а на их месте возникают водоемы, которых раньше не было.
Кавказ — хорошо изученный людьми регион, но климатические изменения преподносят сюрпризы и тут. На Земле становится теплее, ледники отступают, а на их месте возникают водоемы, которых раньше не было.
Один из них только что открыли участники экспедиции Русского географического общества по исследованию горных озер. Ее исследования в этот раз прошли в бассейнах рек Алоус и Ачипста на территории Кавказского заповедника. Объектами изучения стали цирки и кары (формы
Как сообщается на сайте заповедника, в месте отступления ледника Челипси исследователями было обнаружено небольшое молодое озеро. Прежде водоем не был отражен ни на одной карте. Данный факт в очередной раз подтверждает теорию глобального потепления, а именно процессы деградации современного оледенения и образования новых ледниковых озер.
У нового озера пока нет названия.
Несмотря на сложные метеорологические условия этого лета и труднодоступность долины Ачипсты, исследования проведены в полном объеме, план экспедиции выполнен. Впервые в истории исследованы все озера бассейна реки Ачипста.
«Такого мы еще не видели.