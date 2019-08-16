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16:54 (мск), источник: Популярная механика

На Кавказе открыто новое озеро

Кавказ — хорошо изученный людьми регион, но климатические изменения преподносят сюрпризы и тут. На Земле становится теплее, ледники отступают, а на их месте возникают водоемы, которых раньше не было.

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7
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Один из них только что открыли участники экспедиции Русского географического общества по исследованию горных озер. Ее исследования в этот раз прошли в бассейнах рек Алоус и Ачипста на территории Кавказского заповедника. Объектами изучения стали цирки и кары (формы горно-ледникового рельефа), в которых расположены труднодоступные, редко посещаемые и малоизученные специалистами озера.

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Как сообщается на сайте заповедника, в месте отступления ледника Челипси исследователями было обнаружено небольшое молодое озеро. Прежде водоем не был отражен ни на одной карте. Данный факт в очередной раз подтверждает теорию глобального потепления, а именно процессы деградации современного оледенения и образования новых ледниковых озер.

У нового озера пока нет названия.

Несмотря на сложные метеорологические условия этого лета и труднодоступность долины Ачипсты, исследования проведены в полном объеме, план экспедиции выполнен. Впервые в истории исследованы все озера бассейна реки Ачипста.

Повышенный интерес у исследователей вызывала главная «жемчужина» этих заповедных мест — озеро Ачипста.
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«Такого мы еще не видели. Из-за своей труднодоступности, озеро Ачипста — это вообще курорт для медведей. Так, с островка лавинного выбивания, расположенного в акватории озера Ачипста, медведь спокойно переплыл все озеро и, не заметив исследователей, направился нам навстречу. Это настоящая зона абсолютной заповедности Кавказского заповедника. Видно, что в этом году человек это озеро не посещал, да вообще всю верхнюю часть долины реки Ачипсты. Были в экспедиции сюрпризы от лис — это воровство тарелок, пластиковых бутылок, обуви в районе озера Алоус и Тихого. Ниже кордона Черноречья шакалы также утащили наш бытовой мусор. Так что ничего нельзя оставлять за пределами палатки», — руководитель экспедиционного центра Краснодарского регионального отделения Русского географического общества, автор и руководитель проекта «Западный Кавказ — горная страна тысячи озер» Александр Белоусов.

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