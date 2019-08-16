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20:40 (мск), источник: Погода Mail.ru

Удивительную «осетровую» Луну сняли на видео в Риме

В ночь с 15 на 16 августа жители Земли могли наблюдать в небе полную Луну. Ее также называют «осетровой».

Такое название придумали коренные жители Северной Америки, которые имели традицию называть все полнолуния.

«Осетровой» последняя полная Луна лета была названа потому, что это был активный период рыбалки, когда проще всего было поймать крупную рыбу.

Кроме «Осетровой», существовали также названия «Клубничная» Луна (полнолуние в июне), а также медовая, громовая и винная.

В Риме в эту ночь полнолуние было особенно невероятным. Местные жители и гости города могли любоваться огромной Луной со смотровой площадки, где были установлены специальные телескопы.

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Екатерина Гура

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