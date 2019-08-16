Удивительную «осетровую» Луну сняли на видео в Риме
В ночь с 15 на 16 августа жители Земли могли наблюдать в небе полную Луну. Ее также называют «осетровой».
В ночь с 15 на 16 августа жители Земли могли наблюдать в небе полную Луну. Ее также называют «осетровой».
Такое название придумали коренные жители Северной Америки, которые имели традицию называть все полнолуния.
Кроме «Осетровой», существовали также названия «Клубничная» Луна (полнолуние в июне), а также медовая, громовая и винная.
В Риме в эту ночь полнолуние было особенно невероятным. Местные жители и гости города могли любоваться огромной Луной со смотровой площадки, где были установлены специальные телескопы.
Екатерина Гура