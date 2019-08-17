Погодные приметы на 17 августа: каким будет ноябрь
Дождь на Авдотьи — к холодному концу осени.
Дождь на Авдотьи — к холодному концу осени.
17 августа в народе называли днем Авдотьи — в этот день почитается память святой Евдокии.
Крестьяне собирали с грядок последние огурцы, лук и чеснок, заканчивали заготавливать сено и старались уберечь его от дождя. Грибники следили: если в лесу утром и вечером стоит туман — можно отправляться за грибами.
Начавшийся в этот день дождь может идти целую неделю. Считалось, какая погода на Авдотью, таким будет и ноябрь. Если пасмурно — последний месяц осени будет холодным и дождливым. Солнечно и тепло — осень будет мягкой.