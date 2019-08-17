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12:11 (мск), источник: Погода Mail.ru

В космосе сфотографировали сияющий газовый шар

Он напоминает студенистый капюшон медузы.

Источник: NASA

Телескоп «Хаббл» получил детальный снимок туманности NGC 2022 в созвездии Орион.

Напоминающий светящийся шар объект — облако газа вокруг стареющей звезды, которая сияет в центре.

Когда такие звезды, как Солнце, становятся старше, они расширяются и светятся красным. Эти так называемые красные гиганты начинают терять свои внешние слои материи. Они могут сбросить более половины своей массы, образуя оболочку из газа.

Ядро ​​звезды сжимается и нагревается, испуская ультрафиолетовый свет, который заставляет выброшенные газы светиться.

Анна Лысенко

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