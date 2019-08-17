В космосе сфотографировали сияющий газовый шар
Он напоминает студенистый капюшон медузы.
Он напоминает студенистый капюшон медузы.
Телескоп «Хаббл» получил детальный снимок туманности NGC 2022 в созвездии Орион.
Напоминающий светящийся шар объект — облако газа вокруг стареющей звезды, которая сияет в центре.
Когда такие звезды, как Солнце, становятся старше, они расширяются и светятся красным. Эти так называемые красные гиганты начинают терять свои внешние слои материи. Они могут сбросить более половины своей массы, образуя оболочку из газа.
Ядро звезды сжимается и нагревается, испуская ультрафиолетовый свет, который заставляет выброшенные газы светиться.
Анна Лысенко