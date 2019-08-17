Микропластик «заразил» Арктику

Ученые зафиксировали небывалый уровень загрязнения Арктики микропластиком, пишет AFP.
Команда исследователей на борту шведского ледокола Oden в течение 18-дневной экспедиции исследовала льды Северного Ледовитого океана, дрейфующие на юг мимо Гренландии.
«Мы не ожидали такого количества пластика, мы были шокированы», — говорит эксперт из Университета Род-Айленда Алессандра Д'Анджело.
Несколько миллионов тонн пластика ежегодно попадает в океаны, где волны и Солнце со временем разбивают их на микроскопические частицы. Большое количество этих частиц переносится ветрами в арктический регион, где оседает во льду, который действует как сито, пишут исследователи в Science Advances.
Микропластик не только остается на льду, но и поглощается планктоном, а затем «мигрирует» по пищевой цепочке, попадая в крупную рыбу.
Многолетняя миссия, возглавляемая океанографом Брайсом Лусом, исследует, как глобальное потепление может изменить биохимию и экосистемы Канадского Арктического архипелага. В частности, они изучают, насколько увеличились выбросы в атмосферу метана из-за таяния льдов и притока пресной воды. К настоящему времени Арктика нагрелась примерно на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.