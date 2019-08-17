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13:23 (мск), источник: Погода Mail.ru

Микропластик «заразил» Арктику

Исследователи были озадачены его огромным количеством.

Ученые зафиксировали небывалый уровень загрязнения Арктики микропластиком, пишет AFP.

Команда исследователей на борту шведского ледокола Oden в течение 18-дневной экспедиции исследовала льды Северного Ледовитого океана, дрейфующие на юг мимо Гренландии.

«Мы не ожидали такого количества пластика, мы были шокированы», — говорит эксперт из Университета Род-Айленда Алессандра Д'Анджело.

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Несколько миллионов тонн пластика ежегодно попадает в океаны, где волны и Солнце со временем разбивают их на микроскопические частицы. Большое количество этих частиц переносится ветрами в арктический регион, где оседает во льду, который действует как сито, пишут исследователи в Science Advances.

Микропластик не только остается на льду, но и поглощается планктоном, а затем «мигрирует» по пищевой цепочке, попадая в крупную рыбу.

Многолетняя миссия, возглавляемая океанографом Брайсом Лусом, исследует, как глобальное потепление может изменить биохимию и экосистемы Канадского Арктического архипелага. В частности, они изучают, насколько увеличились выбросы в атмосферу метана из-за таяния льдов и притока пресной воды. К настоящему времени Арктика нагрелась примерно на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Анна Лысенко

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