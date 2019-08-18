Flash flooding in Istanbul, Turkey yesterday, August 17th. Report: Clima Extremo 24 pic.twitter.com/iyV7ls1v70— severe-weather.EU (@severeweatherEU) August 18, 2019
Улицы Стамбула превратились в реки (видео)
Затоплен исторический центр.
Затоплен исторический центр.
Сильный дождь, обрушившийся на Стамбул 17 августа, привел к наводнению: потоки воды затопили улицы исторического центра и другие районы.
Была нарушена работа общественного транспорта, остановлено паромное сообщение между европейской и азиатской частями города. Затоплены подземные переходы и рынки, в том числе знаменитый
По данным метеорологов, всего за несколько часов в Стамбуле выпало примерно 114 кг дождя на квадратный метр.
Анна Лысенко