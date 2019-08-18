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13:06 (мск), источник: Погода Mail.ru

Улицы Стамбула превратились в реки (видео)

Затоплен исторический центр.

Сильный дождь, обрушившийся на Стамбул 17 августа, привел к наводнению: потоки воды затопили улицы исторического центра и другие районы.

Была нарушена работа общественного транспорта, остановлено паромное сообщение между европейской и азиатской частями города. Затоплены подземные переходы и рынки, в том числе знаменитый Гранд-базар. Турецкие СМИ сообщают об одном погибшем.

По данным метеорологов, всего за несколько часов в Стамбуле выпало примерно 114 кг дождя на квадратный метр.

Анна Лысенко

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