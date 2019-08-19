Погодные приметы на 19 августа: отмечаем Яблочный Спас
И определяем погоду на осень и зиму.
И определяем погоду на осень и зиму.
19 августа православные христиане отмечают сразу два больших праздника — Преображение Господне и Второй (Яблочный) Спас.
В народе считалось, что с 19 августа в теплые края начинают улетать журавли. Кроме того, говорили, что именно в этот день наступает осень.
Если с утра моросит, а потом стоит ясная погода — морозы придут с опозданием.
Кстати, по погоде на Яблочный Спас можно предсказать погоду и на Покров день (14 октября). Если на Спас идет дождь, то на Покров будут сильные ливни или паводки.
Екатерина Гура