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12:26 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 19 августа: отмечаем Яблочный Спас

И определяем погоду на осень и зиму.

Источник: @anniespratt

19 августа православные христиане отмечают сразу два больших праздника — Преображение Господне и Второй (Яблочный) Спас.

В народе считалось, что с 19 августа в теплые края начинают улетать журавли. Кроме того, говорили, что именно в этот день наступает осень.

Считается, что по погоде на Второй Спас можно определить и зимнюю погоду. Если 19 августа очень тепло, то в январе ожидается мало снега, а если идет дождь — зима будет холодной и снежной.

Если с утра моросит, а потом стоит ясная погода — морозы придут с опозданием.

Кстати, по погоде на Яблочный Спас можно предсказать погоду и на Покров день (14 октября). Если на Спас идет дождь, то на Покров будут сильные ливни или паводки.

Екатерина Гура

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