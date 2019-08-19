Как выглядит живописный природный бассейн посреди пустыни (фото)
Популярное место в Instagram.
Популярное место в Instagram.
Блогеры Бриджит Тэквей и Топер Ричвайт из Новой Зеландии ведут популярный
Это видео блогеры сняли на севере Эфиопии в пустыне Данакиль (также известной как Данакильская депрессия), которая находится на 150 метров ниже уровня моря. Это место считается одним из самых жарких на планете.
Пустыня богата песками и солончаками. В одном из таких солончаков есть глубокая прорубь с горячей и очень соленой водой.
Этот природный бассейн является довольно популярным туристическим местом. В Instagram можно найти массу фото и видео, снятых в крохотном бассейне Данакиль.
Екатерина Гура