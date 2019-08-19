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15:05 (мск), источник: Погода Mail.ru

Как выглядит живописный природный бассейн посреди пустыни (фото)

Популярное место в Instagram.

Блогеры Бриджит Тэквей и Топер Ричвайт из Новой Зеландии ведут популярный Instagram-проект о путешествиях Expedition Earth. В середине августа они опубликовали завораживающий короткий ролик, в котором Бриджит купается в крохотном, но очень живописном естественном бассейне посреди пустыни.

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Это видео блогеры сняли на севере Эфиопии в пустыне Данакиль (также известной как Данакильская депрессия), которая находится на 150 метров ниже уровня моря. Это место считается одним из самых жарких на планете.

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Пустыня богата песками и солончаками. В одном из таких солончаков есть глубокая прорубь с горячей и очень соленой водой.

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Этот природный бассейн является довольно популярным туристическим местом. В Instagram можно найти массу фото и видео, снятых в крохотном бассейне Данакиль.

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Екатерина Гура

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