Подсчитано количество похожих на Землю планет в Млечном Пути
Это важный шаг в поиске потенциально обитаемых миров.
Это важный шаг в поиске потенциально обитаемых миров.
В нашей галактике может быть до 10 миллиардов планет земного типа.
К такому выводу пришли ученые из Университета штата Пенсильвания на основе данных орбитального телескопа «Кеплер», завершившего миссию в 2018 году. Результаты их исследования опубликованы в Astronomical Journal.
Чтобы подсчитать такие планеты, ученые использовали метод транзитной фотометрии: когда планета проходит перед звездой, та слегка теряет яркость. Телескоп «Кеплер» был оснащен сверхчувствительным фотометром, который улавливал эти «провалы» в яркости звезд.
В целом, данные телескопа показали, что от 20 до 50 процентов звезд, видимых на ночном небе, имеют планеты земного типа в своих обитаемых зонах.
Подсчеты ученых станут важным шагом в поиске инопланетной жизни. Если она
Новое открытие позволит ученым ограничить спектр поиска и сосредоточить усилия только на планетах земного типа. В частности, в середине 2020 года в космос будет запущен инфракрасный обзорный телескоп, который будет искать признаки кислорода и водяного пара на далеких планетах.
Анна Лысенко