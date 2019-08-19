Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяцаЖительница казахстанского города Уральск 29-летняя Лилия Коновалова произвела на свет близнецов - дочь и сына - с разницей в 2,5 месяца. Об этом сообщает РИА Новости.
Фоторепортажи
16А321 жестко сел в Жуковском
13Копнуть в историю: археологи нашли в Кремле здание XVI века и следы пожаров
15:21 (мск), источник: Погода Mail.ru

Подсчитано количество похожих на Землю планет в Млечном Пути

Это важный шаг в поиске потенциально обитаемых миров.

Источник: Reuters

В нашей галактике может быть до 10 миллиардов планет земного типа.

К такому выводу пришли ученые из Университета штата Пенсильвания на основе данных орбитального телескопа «Кеплер», завершившего миссию в 2018 году. Результаты их исследования опубликованы в Astronomical Journal.

По данным исследователей, на каждые четыре похожих на Солнце звезды в Млечном Пути приходится минимум одна похожая на Землю планета.

Чтобы подсчитать такие планеты, ученые использовали метод транзитной фотометрии: когда планета проходит перед звездой, та слегка теряет яркость. Телескоп «Кеплер» был оснащен сверхчувствительным фотометром, который улавливал эти «провалы» в яркости звезд.

Читайте также
Найдена пригодная для жизни суперземля

В целом, данные телескопа показали, что от 20 до 50 процентов звезд, видимых на ночном небе, имеют планеты земного типа в своих обитаемых зонах.

Подсчеты ученых станут важным шагом в поиске инопланетной жизни. Если она когда-нибудь будет найдена, говорят ученые, то, скорее всего, на теплой планете с жидкой водой, как наша Земля.

Новое открытие позволит ученым ограничить спектр поиска и сосредоточить усилия только на планетах земного типа. В частности, в середине 2020 года в космос будет запущен инфракрасный обзорный телескоп, который будет искать признаки кислорода и водяного пара на далеких планетах.

Анна Лысенко

Читайте также

Здоровье
Из организма девушки извлекли ее «близнеца-паразита» Случай произошел в Индии.
Hi-Tech
Как выглядит невероятный город Huawei Европейские замки, дворцы и фонтаны посреди Китая.
Авто
Логотип BMW на самом деле означает не то, что все думали Представители баварской марки развеяли миф о значении логотипа BMW, который сами же невольно создали почти 100 лет назад
Кино
Ходченкова, Акиньшина, Шпица: звезды на кинофестивале «Короче» На Балтийском берегу выбрали лучшие короткометражные картины
Недвижимость
Определены места концентрации зажиточных москвичей
Российские города захотели улучшить за счет резервов «на черный день»
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Российские аэропорты решили застроить жильем
Популярные темы на «Детях»
Муж отказался от наследства в пользу многодетной сестры 338
город форума 226
Буду ныть. Много. 220
С днём рождения меня... 178
Леди
Как я набрала 92 кг и начала от них избавляться: личная история Читай, как наша читательница Оксана дошла до веса в 92 кг, разобралась в своих психологических проблемах и сколько уже сумела скинуть.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»