Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Tesla сгорела: насколько безопасны элитные электрокары Столкнулся, взорвался и выгорел полностью: от автомобиля Tesla, который врезался в грузовик, не осталось ничего
Фоторепортажи
13Копнуть в историю: археологи нашли в Кремле здание XVI века и следы пожаров
16А321 жестко сел в Жуковском
11:17 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 20 августа: наблюдаем за птицами

Аисты улетают — скоро наступит холодная осень.

Источник: @henrik_hansen

20 августа православная церковь почитает преподобного Пимена, а также мучеников Марина и Астерия. В народе этот день получил название Марины-Пимены или Маринин день. Считалось, что в это время заканчивается лето и начинается осень.

По приметам в Маринин день можно определить погоду как на ближайшие дни, так и на предстоящую осень.

К примеру, если аисты готовятся к отлету, то осень будет ранней и холодной.

Если при восходе солнца заря окрасилась в красный цвет — скоро пойдет дождь. Осадков следует ждать, если пауки покидают паутину и прячутся в укрытие, а ласточки собираются в большие стаи и кружат низко над землей. А вот если петухи поют весь день до появления первых звезд — на следующий день будет хорошая погода.

Екатерина Гура

Читайте также

Здоровье
Питание, которое продлевает жизнь Может ли наука остановить старение? Перейдет ли человечество на синтетическую еду? Об этом Коммерсантъ-Огонек поговорил с профессором Алексеем Москалевым.
Hi-Tech
Первое фото президента. Самые известные снимки в истории Смотрите и запоминайте.
Авто
Большой Suzuki Jimny: неужели это возможно? Несколько дней назад Suzuki начала продажу в России нового поколения легендарного Jimny
Кино
Ходченкова, Акиньшина, Шпица: звезды на кинофестивале «Короче» На Балтийском берегу выбрали лучшие короткометражные картины
Недвижимость
В Санкт-Петербурге подорожало дешевое жилье
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Объяснена симпатия провинциалов к Петербургу и нелюбовь к Москве
Российские города захотели улучшить за счет резервов «на черный день»
Дети
Лиза Боярская показала редкое фото подросших сыновей Мальчики позируют на фоне живописного пейзажа (фото)
Леди
В моду вошел стиль бабл-гам: что это такое Рассказываем про тренд, который завоевал Голливуд и уже подобрался к России.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»