Погодные приметы на 20 августа: наблюдаем за птицами
Аисты улетают — скоро наступит холодная осень.
Аисты улетают — скоро наступит холодная осень.
20 августа православная церковь почитает преподобного Пимена, а также мучеников Марина и Астерия. В народе этот день получил название
По приметам в Маринин день можно определить погоду как на ближайшие дни, так и на предстоящую осень.
Если при восходе солнца заря окрасилась в красный цвет — скоро пойдет дождь. Осадков следует ждать, если пауки покидают паутину и прячутся в укрытие, а ласточки собираются в большие стаи и кружат низко над землей. А вот если петухи поют весь день до появления первых звезд — на следующий день будет хорошая погода.
Екатерина Гура