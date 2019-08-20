Нарастающую злость пауков связали с климатом
Изучив влияние погодных катаклизмов на пауков, учёные пришли к выводу, что паукообразные постепенно становятся всё агрессивнее. «Злость» нужна им для того, чтобы выжить в дикой природе.
Изучив влияние погодных катаклизмов на пауков, учёные пришли к выводу, что паукообразные постепенно становятся всё агрессивнее. «Злость» нужна им для того, чтобы выжить в дикой природе.
Изменение климата грозит множеством побочных эффектов, одним из которых станет повышение агрессивности пауков. К такому выводу пришли учёные Университета МакМастера, изучив пауков вида Anelosimus studiosus.
Эти пауки живут по всей Северной и Южной Америке, где часто подвержены циклонам с Атлантического океана и эта ситуация привела к тому, что агрессивность особей непосредственно влияет на уровень их выживания в природных катаклизмах.
Конкретный вид пауков демонстрирует два различных поведенческих фенотипа — одни особи достаточно спокойны, а другие демонстрируют повышенную агрессивность.
В 2018 году учёные следили за пауками в 240 колониях, часть из которых подвергалась воздействию тропических штормов. Выяснилось, что агрессивные пауки лучше приспособлены к негативному влиянию природы — у них отмечена повышенная выживаемость и большее потомство в сравнении с менее агрессивными представителями своего вида.
С учётом того, что в будущем количество природных катаклизмов на Земле увеличится, вырастет и степень агрессивности как минимум пауков вида Anelosimus studiosus, для которых уже сейчас это является залогом выживания в естественной среде обитания.