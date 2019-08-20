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12:17 (мск), источник: Популярная механика

Нарастающую злость пауков связали с климатом

Изучив влияние погодных катаклизмов на пауков, учёные пришли к выводу, что паукообразные постепенно становятся всё агрессивнее. «Злость» нужна им для того, чтобы выжить в дикой природе.

Источник: Judy Gallagher

Изменение климата грозит множеством побочных эффектов, одним из которых станет повышение агрессивности пауков. К такому выводу пришли учёные Университета МакМастера, изучив пауков вида Anelosimus studiosus.

Эти пауки живут по всей Северной и Южной Америке, где часто подвержены циклонам с Атлантического океана и эта ситуация привела к тому, что агрессивность особей непосредственно влияет на уровень их выживания в природных катаклизмах.

Конкретный вид пауков демонстрирует два различных поведенческих фенотипа — одни особи достаточно спокойны, а другие демонстрируют повышенную агрессивность.

Несмотря на то, что они способны мирно сосуществовать друг с другом, степень выживаемости у агрессивных пауков оказалась выше.
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В 2018 году учёные следили за пауками в 240 колониях, часть из которых подвергалась воздействию тропических штормов. Выяснилось, что агрессивные пауки лучше приспособлены к негативному влиянию природы — у них отмечена повышенная выживаемость и большее потомство в сравнении с менее агрессивными представителями своего вида.

Биолог-эволюционист Джонатан Пруитт из Университета МакМастера, подводя итоги опубликованного в журнале Nature исследования, подчеркнул, что выявленная зависимость представляет собой устойчивые эволюционные реакции, которые передаются пауками по наследству.

С учётом того, что в будущем количество природных катаклизмов на Земле увеличится, вырастет и степень агрессивности как минимум пауков вида Anelosimus studiosus, для которых уже сейчас это является залогом выживания в естественной среде обитания.

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