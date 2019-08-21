Народные приметы на 21 августа: ветер и дождь расскажут о погоде на будущее
Прогноз на ближайшие дни можно определить и по небу.
Прогноз на ближайшие дни можно определить и по небу.
21 августа православные христиане почитают память святителя
Считается, что если в течение дня ветер дует порывами — будет тихая погода, если непрерывно, то это к ненастью.
Также наши предки заметили, что если небо на восходе красное, то погода будет ветреной, а если по утру по земле стелется туман и на траве обильная роса — погода в течение дня будет хорошей. Правда, если туман от воды поднимается вверх — погода будет ухудшаться.
Если с утра розы не раскрывают своих бутонов, то будет ненастье. Об осадках также говорят лягушки, которые выходят на сушу и много прыгают.
Екатерина Гура