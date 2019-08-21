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10:18 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 21 августа: ветер и дождь расскажут о погоде на будущее

Прогноз на ближайшие дни можно определить и по небу.

Источник: Reuters

21 августа православные христиане почитают память святителя Мирона-чудотворца. В народе этот день называют Мирон-ветрогон, так как в эти дни обычно дуют сильные ветры.

Считается, что если в течение дня ветер дует порывами — будет тихая погода, если непрерывно, то это к ненастью.

Также наши предки заметили, что если небо на восходе красное, то погода будет ветреной, а если по утру по земле стелется туман и на траве обильная роса — погода в течение дня будет хорошей. Правда, если туман от воды поднимается вверх — погода будет ухудшаться.

Если в Миронов день прохладно, то осень будет теплой, сильная буря — к дождливому сентябрю, а жаркая погода в этот день — к долгому бабьему лету.

Если с утра розы не раскрывают своих бутонов, то будет ненастье. Об осадках также говорят лягушки, которые выходят на сушу и много прыгают.

Екатерина Гура

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