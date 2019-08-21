В Великобритании прошел снег (видео)
В Европе продолжаются аномальные погодные явления.
В Европе продолжаются аномальные погодные явления.
В городке
«Я никогда не видел снега в августе», — подписал Пол Арнольд свой ролик в соцсетях, на котором снежинки падают на зеленый газон и цветущий летний сад.
Непогода затронула не только родной город Шекспира. В последние недели вся Западная Европа страдает от сильных наводнений, смерчей, крупного града и сильного ветра.
Снег выпал и в Пиренеях.
Синоптики обещают, что конец августа в Европе будет намного жарче, чем его середина.
Анна Лысенко