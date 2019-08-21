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14:05 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Великобритании прошел снег (видео)

В Европе продолжаются аномальные погодные явления.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 83% 760 мм рт. ст. 4 м/с

В городке Стратфорд-апон-Эйвон в 35 км от Бирмингема прошел снег.

«Я никогда не видел снега в августе», — подписал Пол Арнольд свой ролик в соцсетях, на котором снежинки падают на зеленый газон и цветущий летний сад.

Во время загрузки произошла ошибка.

Непогода затронула не только родной город Шекспира. В последние недели вся Западная Европа страдает от сильных наводнений, смерчей, крупного града и сильного ветра.

Снег выпал и в Пиренеях.

Синоптики обещают, что конец августа в Европе будет намного жарче, чем его середина.

Анна Лысенко

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