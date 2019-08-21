Spectacular double rainbow over Opławiec, Poland yesterday, Aug 19th. Photo by Piotr Wieczorek pic.twitter.com/6DuBKdAn0N— severe-weather.EU (@severeweatherEU) August 20, 2019
Фотограф снял впечатляющую двойную радугу в Польше
Двойная удача.
Двойная удача.
Польский фотограф Петр Вечорек поделился удивительным снимком, который он сделал 19 августа рядом с деревней Оплавец.
Там в небе можно было наблюдать сразу две яркие радуги, которые Петр сумел сфотографировать целиком.
Напомним, что в этот же день сразу в нескольких польских городах жители и туристы могли наблюдать редкое природное явление под названием суперъячейка.
Екатерина Гура