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14:15 (мск), источник: Погода Mail.ru

Фотограф снял впечатляющую двойную радугу в Польше

Двойная удача.

Польский фотограф Петр Вечорек поделился удивительным снимком, который он сделал 19 августа рядом с деревней Оплавец.

Там в небе можно было наблюдать сразу две яркие радуги, которые Петр сумел сфотографировать целиком.

Напомним, что в этот же день сразу в нескольких польских городах жители и туристы могли наблюдать редкое природное явление под названием суперъячейка.

Екатерина Гура

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