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12:13 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 23 августа: наблюдаем за птицами

Летящие журавли предсказывают ранние морозы.

Источник: @mehdisepehri

23 августа православная церковь почитает память святого Лаврентия Римского. В народе этот день называют Лавром, Лаврентьевым днем или Зоречником.

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Название «Зоречник» связано с рассветами и закатами (зорями), которые в эту пору становятся ярко-красными.

По природным явлениям в этот день судили о погоде как на ближайшее время, так и на осень и зиму.

Считалось, что если в полдень вода в водоемах тихая, то осень будет теплой, а зима — поздней. А вот если на воде рябь, то осень будет холодной, а зима — морозной.

Если по утру на траве вместо росы появился иней — зима наступит раньше обычного.

Погоду предсказывали также и по поведению животных и птиц. Так, если кроты вылезают из нор, то стоит ждать ухудшения погоды. Птицы затихли и не поют — это к дождю.

Ненастную погоду стоит ждать, если ласточки встревоженно летают вокруг гнезд, а лягушки громко квакают днем.

Если на Лаврентьев день полетят журавли, то в середине октября ударит мороз, а если журавлей не видно — то зима придет позже.

Екатерина Гура

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