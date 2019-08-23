Погодные приметы на 23 августа: наблюдаем за птицами
Летящие журавли предсказывают ранние морозы.
Летящие журавли предсказывают ранние морозы.
23 августа православная церковь почитает память святого Лаврентия Римского. В народе этот день называют Лавром, Лаврентьевым днем или Зоречником.
Название «Зоречник» связано с рассветами и закатами (зорями), которые в эту пору становятся
По природным явлениям в этот день судили о погоде как на ближайшее время, так и на осень и зиму.
Считалось, что если в полдень вода в водоемах тихая, то осень будет теплой, а зима — поздней. А вот если на воде рябь, то осень будет холодной, а зима — морозной.
Если по утру на траве вместо росы появился иней — зима наступит раньше обычного.
Погоду предсказывали также и по поведению животных и птиц. Так, если кроты вылезают из нор, то стоит ждать ухудшения погоды. Птицы затихли и не поют — это к дождю.
Если на Лаврентьев день полетят журавли, то в середине октября ударит мороз, а если журавлей не видно — то зима придет позже.
Екатерина Гура