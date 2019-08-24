Погодные приметы на 24 августа: какой будет зима
Мало грибов — к холоду.
Мало грибов — к холоду.
Предки подметили: если 24 августа на рассвете ярко сияют звезды — следует ждать дождя. К осадкам грачи поднимаются высоко и стрелой опускаются вниз. Дым от костра стелется по земле — к ливню.
Ливень на восходе, скорее всего, означает, что и вся неделя будет дождливой. А вот туманы над водой утром и вечером стелются к теплым дням.
По погоде в этот день можно сказать, какими будут осень и зима. Яркое солнце обещает сухой сентябрь. Если много орехов, а грибов мало — зима будет холодной и снежной.