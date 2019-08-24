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09:42 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 24 августа: какой будет зима

Мало грибов — к холоду.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +20° 78% 763 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Reuters

Предки подметили: если 24 августа на рассвете ярко сияют звезды — следует ждать дождя. К осадкам грачи поднимаются высоко и стрелой опускаются вниз. Дым от костра стелется по земле — к ливню.

Ливень на восходе, скорее всего, означает, что и вся неделя будет дождливой. А вот туманы над водой утром и вечером стелются к теплым дням.

По погоде в этот день можно сказать, какими будут осень и зима. Яркое солнце обещает сухой сентябрь. Если много орехов, а грибов мало — зима будет холодной и снежной.

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