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12:38 (мск), источник: Погода Mail.ru

Телескоп сфотографировал быстро умирающую звезду

По космическим меркам, «агония» продлится недолго.

Источник: NASA

Космический телескоп «Хаббл» получил четкий снимок планетарной туманности NGC 2371 в созвездии Близнецы.

Когда астрономы ранее изучали эту туманность, то были озадачены. У нее необычная «двойная» структура, из-за чего яркое «облако» даже классифицировали как два разных объекта — NGC 2371 и NGC 2372.

Но это не единственная интересная особенность. В центре туманности можно увидеть умирающую звезду, «агония» которой продлится еще несколько тысяч лет. Форма «лепестков» газа будет постоянно меняться, пока они не рассеются, а звезда не остынет, превратившись в белого карлика.

Как известно, планетарные туманности образуются, когда похожие на Солнце звезды достигают конца своей эволюции и взрываются, сбрасывая внешние слои в космос. Вокруг «агонизирующей» звезды остается подсвеченная излучением ионизированная газовая оболочка.

По астрономическим меркам, век планетарных туманностей короткий — всего несколько десятков тысяч лет. В нашей галактике известно около 1500 таких объектов.

Анна Лысенко

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