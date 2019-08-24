Телескоп сфотографировал быстро умирающую звезду
По космическим меркам, «агония» продлится недолго.
По космическим меркам, «агония» продлится недолго.
Космический телескоп «Хаббл» получил четкий снимок планетарной туманности NGC 2371 в созвездии Близнецы.
Когда астрономы ранее изучали эту туманность, то были озадачены. У нее необычная «двойная» структура,
Как известно, планетарные туманности образуются, когда похожие на Солнце звезды достигают конца своей эволюции и взрываются, сбрасывая внешние слои в космос. Вокруг «агонизирующей» звезды остается подсвеченная излучением ионизированная газовая оболочка.
По астрономическим меркам, век планетарных туманностей короткий — всего несколько десятков тысяч лет. В нашей галактике известно около 1500 таких объектов.
Анна Лысенко