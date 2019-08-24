Worst drought in decades hits Chile capital and outskirts https://t.co/kSNYUqWYDx pic.twitter.com/3EETAsUvv2— Channel 3 Weather (@wkycweather) August 24, 2019
Чили страдает от крупнейшей за десятилетия засухи
Фермеры и промышленники терпят убытки.
Фермеры и промышленники терпят убытки.
Чили переживает крупнейшую за несколько десятилетий засуху, сообщают информагентства.
Самая сложная ситуация наблюдается в окрестностях городов Сантьяго, Кокимбо, Вальпараисо и некоторых других.
Правительство страны объявило чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве во многих областях, чтобы ускорить меры по оказанию помощи фермерам, такие как обеспечение питьевой водой и лекарствами для животных.
Чили как ведущий мировой производитель меди также использует большое количество воды в промышленности.
По словам министра сельского хозяйства Антонио Уокера, 2019 год стал для страны одним из самых засушливых за шесть десятилетий.
Анна Лысенко