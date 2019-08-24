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17:45 (мск), источник: Погода Mail.ru

Чили страдает от крупнейшей за десятилетия засухи

Фермеры и промышленники терпят убытки.

Чили переживает крупнейшую за несколько десятилетий засуху, сообщают информагентства.

Самая сложная ситуация наблюдается в окрестностях городов Сантьяго, Кокимбо, Вальпараисо и некоторых других.

Правительство страны объявило чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве во многих областях, чтобы ускорить меры по оказанию помощи фермерам, такие как обеспечение питьевой водой и лекарствами для животных.

Чили как ведущий мировой производитель меди также использует большое количество воды в промышленности.

По словам министра сельского хозяйства Антонио Уокера, 2019 год стал для страны одним из самых засушливых за шесть десятилетий.

Анна Лысенко

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