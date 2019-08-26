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12:49 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 26 августа: определяем погоду по ветру

А также наблюдаем за месяцем и поведением птиц.

Источник: СС0/kieutruongphoto

26 августа православная церковь почитает память святых Максима Исповедника и Тихона Задонского. В народе эта дата имела два названия — Максимов день или Тихон Страстной.

По ветру в этот день наши предки определяли погоду на ближайшие дни и предстоящую осень.

Так, если на Тихона погода безветренная, то в ближайшие дни наступит похолодание с сильными ветрами. Если ветер дует теплый и тихий — погода будет сухой и солнечной, если же 26 августа ветер дует сильный и порывистый, то весь сентябрь будет дождливым.

Чтобы определить погоду на ближайшие дни, можно посмотреть в ночное небо. Если молодой месяц окрашен в красный цвет, то стоит ждать ухудшения погоды. Такой же прогноз можно сделать, если месяц расположен «рогами» вниз или луна на небе мерцает.

Об осадках говорит и туман, который стелется над землей после небольшого дождя. А вот пожелтевшие листья на березе предвещают скорые заморозки.

Екатерина Гура

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