Народные приметы на 26 августа: определяем погоду по ветру
А также наблюдаем за месяцем и поведением птиц.
А также наблюдаем за месяцем и поведением птиц.
26 августа православная церковь почитает память святых Максима Исповедника и Тихона Задонского. В народе эта дата имела два названия — Максимов день или Тихон Страстной.
По ветру в этот день наши предки определяли погоду на ближайшие дни и предстоящую осень.
Чтобы определить погоду на ближайшие дни, можно посмотреть в ночное небо. Если молодой месяц окрашен в красный цвет, то стоит ждать ухудшения погоды. Такой же прогноз можно сделать, если месяц расположен «рогами» вниз или луна на небе мерцает.
Об осадках говорит и туман, который стелется над землей после небольшого дождя. А вот пожелтевшие листья на березе предвещают скорые заморозки.
Екатерина Гура