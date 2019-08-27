Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Робот «Федор» стартовал с Байконура к звездам Ракетоноситель «Союз-2.1а» с человекоподобным роботом «Федором» на борту стартовала с космодрома
Фоторепортажи
21Юбилей Пьера Ришара
24Интересные и странные места, найденные на карте
11:27 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 27 августа: листопад и первые заморозки

Приходит астрономическая осень.

Источник: @autumnmott

27 августа православная церковь вспоминает святого пророка Михея. В народе этот день называли Михеев или Михей Тиховей, в него было принято наблюдать за ветром и анализировать, какой будет погода в ближайшие дни.

Новость
День знаний порадует москвичей теплой и сухой погодой

Так, если 27 августа дует сильный холодный ветер — скоро пойдут дожди и погода испортится. Ненастной также будет и вся осень. А вот если на Михея ветер слабый или его нет совсем, то хорошая погода сохранится до середины сентября.

Наши предки считали, что именно с 27 августа начинается листопад и первые ночные заморозки.

Если в этот день полетят на Юг журавли, то зима будет холодной и ранней, если же журавлей в небе нет, то и морозы ударят поздно.

О приближении ненастной погоды также можно судить по некоторым природным явлениям. К примеру, если на листьях тополя появилась роса, а утренний туман поднимается вверх столбами — стоит ждать скорых дождей.

Екатерина Гура

Здоровье
Врачи в Тюмени отказались принять женщину с отеком легких До окончания их смены было пять минут, сообщает портал 72.ru.
Hi-Tech
Шикарная находка: обнаружен «еще один Стоунхендж» Кошмар для фермеров, радость для ученых.
Авто
Toyota готовит практичный «квадратный» внедорожник Японская марка планирует выпустить внедорожный минивэн, который составит конкуренцию легендарной Mitsubishi Delica
Кино
Киркоров, Лобода, Орейро: звезды на открытии «Новой волны 2019» В Сочи стартовал грандиозный музыкальный конкурс молодых исполнителей
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Крупные банки начали массово снижать ставки ипотеки
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь -15 522
Квокка-РИСОВАККА 282
как объяснить сыну (невестке) 210
Нужна ли мне машина? 195
Леди
Звезды, которым не удалось перезагрузить отношения со второй попытки Сайрус и Хемсворт, Хадид и The Weeknd, кому еще из звезд не удалось спасти свои отношения со второго раза?
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»