Погодные приметы на 27 августа: листопад и первые заморозки
Приходит астрономическая осень.
Приходит астрономическая осень.
27 августа православная церковь вспоминает святого пророка Михея. В народе этот день называли Михеев или Михей Тиховей, в него было принято наблюдать за ветром и анализировать, какой будет погода в ближайшие дни.
Так, если 27 августа дует сильный холодный ветер — скоро пойдут дожди и погода испортится. Ненастной также будет и вся осень. А вот если на Михея ветер слабый или его нет совсем, то хорошая погода сохранится до середины сентября.
Наши предки считали, что именно с 27 августа начинается листопад и первые ночные заморозки.
Если в этот день полетят на Юг журавли, то зима будет холодной и ранней, если же журавлей в небе нет, то и морозы ударят поздно.
О приближении ненастной погоды также можно судить по некоторым природным явлениям. К примеру, если на листьях тополя появилась роса, а утренний туман поднимается вверх столбами — стоит ждать скорых дождей.
Екатерина Гура