Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Шпионские гаджеты Больше 700 россиян с 2011 года осудили за использование шпионских гаджетов
Фоторепортажи
16Работы по разрезанию A321 на части
14Верный друг: как отмечали День фронтовой собаки
, источник: Погода Mail.ru

Испания пострадала из-за смерча, града и аномальных ливней (видео)

Пугающие кадры стихии.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 83% 762 мм рт. ст. 3 м/с

Сразу несколько регионов Испании пострадали от стихии.

В муниципалитете Кампильос в Андалусии пронесся крупный смерч. Во время бури выпало примерно 8 литров дождя в час на квадратный метр. Ливень сопровождался градом. Местных жителей попросили не покидать дома.

Сильные ливни привели к наводнению в Мадриде. Улицы испанской столицы превратились в настоящие реки. Автомобили и автобусы застряли посреди дороги, а некоторые транспортные средства были отнесены сильным потоком.

Крупный град прошел и в Кордове. На тротуарах образовались настоящие сугробы. От подтопления серьезно пострадал и город Толедо.

Анна Лысенко

Читайте также

Здоровье
Врачи в Тюмени отказались принять женщину с отеком легких До окончания их смены было пять минут, сообщает портал 72.ru.
Hi-Tech
Шикарная находка: обнаружен «еще один Стоунхендж» Кошмар для фермеров, радость для ученых.
Авто
ГИБДД разрешила Путину ездить на мотоцикле без шлема Севастопольская ГИБДД заявила, что езда президента Владимира Путина на мотоцикле без шлема во время посещения Крыма не подпадает под ПДД
Кино
Дженнифер Лопез приняла участие в фотоколле «Стриптизерш» Певица и актриса исполнила главную роль в новой комедии
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем для студентов
Елизавета II не позволила Меган Маркл поселиться в Виндзорском дворце
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь -15 558
Нужна ли мне машина? 240
Как объяснить сыну (невестке) 220
Постоянные капризы в 4-5 лет 190
Леди
Звезды, которым не удалось перезагрузить отношения со второй попытки Сайрус и Хемсворт, Хадид и The Weeknd, кому еще из звезд не удалось спасти свои отношения со второго раза?
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»