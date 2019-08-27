Vista del tornado de esta tarde desde #Campillos (Málaga) pic.twitter.com/G40MV5v12B— MeteoCampillos (@MeteoCampillos) August 26, 2019
Испания пострадала из-за смерча, града и аномальных ливней (видео)
Пугающие кадры стихии.
Пугающие кадры стихии.
Сразу несколько регионов Испании пострадали от стихии.
В муниципалитете Кампильос в Андалусии пронесся крупный смерч. Во время бури выпало примерно 8 литров дождя в час на квадратный метр. Ливень сопровождался градом. Местных жителей попросили не покидать дома.
Сильные ливни привели к наводнению в Мадриде. Улицы испанской столицы превратились в настоящие реки. Автомобили и автобусы застряли посреди дороги, а некоторые транспортные средства были отнесены сильным потоком.
Крупный град прошел и в Кордове. На тротуарах образовались настоящие сугробы. От подтопления серьезно пострадал и город Толедо.
Анна Лысенко