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14:29 (мск), источник: РИА Новости

Военные гидрографы открыли пять новых российских островов в Арктике

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Гидрографическая группа Северного флота, работающая в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти островов в Карском море.

Источник: РИА Новости

«Площадь объектов варьируется от 900 до 54,5 тысячи квадратных метров. На новых островах проведена топографическая съемка, они подробно описаны и сфотографированы», — отмечается в сообщении пресс-службы Северного флота.

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Острова находятся в бухте Визе к западу от острова Северный в районе ледника Вылки.

Впервые новые территории заметили в 2016 году при анализе спутниковых снимков. Предполагается, что ранее острова скрывал ледник.

В 2015—2018 годах гидрографы Северного флота помогли обнаружить более 30 новых островов, мысов и бухт в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.

Комплексная экспедиция Северного флота на Землю Франца-Иосифа стартовала из Североморска 15 августа и должна продлиться до конца сентября. Ее участники, помимо запланированных исследований, хотят частично повторить маршруты первопроходцев Юлиуса Пайера (экспедиция 1874 года), Фредерика Джексона (экспедиция 1897 года), а также спасательной экспедиции штурмана Валериана Альбанова.

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