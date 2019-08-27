Военные гидрографы открыли пять новых российских островов в Арктике
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Гидрографическая группа Северного флота, работающая в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Гидрографическая группа Северного флота, работающая в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля
«Площадь объектов варьируется от 900 до 54,5 тысячи квадратных метров. На новых островах проведена топографическая съемка, они подробно описаны и сфотографированы», — отмечается в сообщении
Острова находятся в бухте Визе к западу от острова Северный в районе ледника Вылки.
Впервые новые территории заметили в 2016 году при анализе спутниковых снимков. Предполагается, что ранее острова скрывал ледник.
В 2015—2018 годах гидрографы Северного флота помогли обнаружить более 30 новых островов, мысов и бухт в районе архипелагов Земля
Комплексная экспедиция Северного флота на Землю