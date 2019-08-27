Загадочный «поглотитель» на Венере вызывает изменения климата
Именно он поглощает ультрафиолет и усиливает ураганы в атмосфере.
Именно он поглощает ультрафиолет и усиливает ураганы в атмосфере.
У Венеры и Земли похожие размеры и отдаленность от Солнца, но на этом сходство заканчивается. Наша космическая соседка вращается в противоположную сторону. Также она намного горячее Земли. Температура на поверхности Венеры составляет 460 градусов по Цельсию.
Причина такой экстремальной «жары» — сильнейший парниковый эффект, вызванный плотной атмосферой, богатой углекислым газом, и густыми облаками, которые состоят из сернистого газа и капель серной кислоты.
Как и на Земле, погода на Венере зависит от солнечной радиации. На климат сильно влияет альбедо облаков — их способность отражать излучение. Международная группа исследователей, используя спутниковые данные об ультрафиолетовом излучении, установила, что изменение климата на Венере имеют определенную цикличность, пишет Phys.org.
О странном поглотителе ультрафиолета на Венере астрономам известно уже давно. Это неизвестное явление в облаках планеты, видимое только в
Была даже выдвинута гипотеза, что неизвестный компонент атмосферы — это микроорганизмы. Он обладает такими же светопоглощающими свойствами, что и микроорганизмы, обнаруженные в атмосфере Земли.
«Разница между Землей и Венерой заключается в том, что на Земле большая часть солнечной энергии Солнца поглощается на уровне земли, а на Венере — на уровне облаков», — объясняет Санджай Лимайе,
Исследователи изучали изменения в альбедо Венеры, используя наблюдения нескольких зондов, а также космического телескопа «Хаббл» с 2006 года.
За период с 2006 по 2017 год количество ультрафиолетового света, отраженного обратно в космос, сократилось вдвое, но затем начало восстанавливаться. Это колебание вызвало большие изменения в атмосфере Венеры, в частности в изменении ритмов так называемого «супервращения» в верхней атмосфере. Это известный феномен, вызванный постоянным ураганным ветром, скорость которого составляет 120—140 метров в секунду.
Анна Лысенко