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16:05 (мск), источник: Погода Mail.ru

Загадочный «поглотитель» на Венере вызывает изменения климата

Именно он поглощает ультрафиолет и усиливает ураганы в атмосфере.

Источник: Japan Aerospace Exploration Agency
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У Венеры и Земли похожие размеры и отдаленность от Солнца, но на этом сходство заканчивается. Наша космическая соседка вращается в противоположную сторону. Также она намного горячее Земли. Температура на поверхности Венеры составляет 460 градусов по Цельсию.

Причина такой экстремальной «жары» — сильнейший парниковый эффект, вызванный плотной атмосферой, богатой углекислым газом, и густыми облаками, которые состоят из сернистого газа и капель серной кислоты.

Как и на Земле, погода на Венере зависит от солнечной радиации. На климат сильно влияет альбедо облаков — их способность отражать излучение. Международная группа исследователей, используя спутниковые данные об ультрафиолетовом излучении, установила, что изменение климата на Венере имеют определенную цикличность, пишет Phys.org.

Эти колебания провоцируются загадочным ультрафиолетовым поглотителем, который беспокоит ученых уже давно. Новое исследование опубликовано в Astronomical Journal.
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О странном поглотителе ультрафиолета на Венере астрономам известно уже давно. Это неизвестное явление в облаках планеты, видимое только в УФ-спектре и поглощающее около половины солнечного излучения.

Была даже выдвинута гипотеза, что неизвестный компонент атмосферы — это микроорганизмы. Он обладает такими же светопоглощающими свойствами, что и микроорганизмы, обнаруженные в атмосфере Земли.

«Разница между Землей и Венерой заключается в том, что на Земле большая часть солнечной энергии Солнца поглощается на уровне земли, а на Венере — на уровне облаков», — объясняет Санджай Лимайе, ученый-планетолог из Висконсинского университета в Мэдисоне, соавтор нового исследования.

Именно загадочный ультрафиолетовый поглотитель больше всего влияет на альбедо планеты.

Исследователи изучали изменения в альбедо Венеры, используя наблюдения нескольких зондов, а также космического телескопа «Хаббл» с 2006 года.

За период с 2006 по 2017 год количество ультрафиолетового света, отраженного обратно в космос, сократилось вдвое, но затем начало восстанавливаться. Это колебание вызвало большие изменения в атмосфере Венеры, в частности в изменении ритмов так называемого «супервращения» в верхней атмосфере. Это известный феномен, вызванный постоянным ураганным ветром, скорость которого составляет 120—140 метров в секунду.

Анна Лысенко

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