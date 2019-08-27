Женщину в китайском ТЦ смыло водным потоком

В конце августа в Сеть попал ролик, снятый на камеру видеонаблюдения в торговом центре Huixing в городе Дунгуань на юге Китая. На кадрах видно, как внезапно прорывается крыша, и на покупателей обрушивается мощный поток воды, который буквально разбрасывает людей по сторонам.
По сообщениям местных СМИ, инцидент произошел во время тайфуна Байлу, из-за которого ранее были эвакуированы несколько тысяч человек из соседней провинции. До города Дунгуань тайфун дошел в виде сильной бури.
Сообщается, что из-за сильного ветра и большого потока воды не выдержала брезентовая крыша, которую просто прорвало, и накопившаяся вода хлынула внутрь торгового центра, сметая все на своем пути.
В результате инцидента пострадали пять человек. Все они были доставлены в городскую больницу, но уже на следующий день вернулись домой. Руководство ТЦ начало внутреннюю проверку.