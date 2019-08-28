Синоптики предупредили о похолодании до минус трех градусов
По северу европейской территории (Архангельская и Мурманская области, Республика Коми) прошел циклон с сильными дождями. Теперь он держит путь на север Поволжья и средний Урал.
По северу европейской территории (Архангельская и Мурманская области, Республика Коми) прошел циклон с сильными дождями. Теперь он держит путь на север Поволжья и средний Урал.
И этот циклон, как пояснила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, снова затягивает холодный воздух на европейскую территорию.
Днем столбики термометров не поднимутся выше 14−19 градусов при северном ветре. А ночью уже минус.
В Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на четверг ожидаются заморозки до -3 градусов.
До -2 градусов может похолодать и в Московской области. Ночные заморозки прогнозируются на востоке,
В ночь на пятницу в Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе и на севере Поволжья до -3 градусов. Днем температура повысится до плюс 19−24 градусов, в Москве будет 19−23 градуса.
Циклон быстро уйдет, и атмосферное давление начнет расти. Погода ожидается солнечной и без осадков. Лето еще должно вернуться к концу недели. А первого сентября в центральных областях погода без осадков и до 26 тепла. Ветер слабый.