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14:23 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 28 августа: начинается молодое бабье лето

Делаем прогнозы на осень и зиму.

Источник: СС0/namair

28 августа православные христиане отмечают один из главных праздников — Успение Пресвятой Богородицы. Этот день считался фактическим окончание лета и началом осени. С сегодняшнего дня также начинается молодое бабье лето.

Считается, что если с этого дня и до 11 сентября стоит сухая погода, то осень будет теплой и долгой. Такую же погоду стоит ждать, если 28 августа в небе будет видна радуга. А вот если на Успение идет дождь, то на старое бабье лето стоит ждать ненастья, и осень будет дождливой и долгой.

Если растения с утра покроются инеем — зима придет рано, а если еще обнаружится и много паутины — жди суровой и морозной погоды.

А вот спокойные воды озер и рек — признак безветренной осени и такой же зимы.

Екатерина Гура

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