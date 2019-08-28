Погодные приметы на 28 августа: начинается молодое бабье лето
Делаем прогнозы на осень и зиму.
Делаем прогнозы на осень и зиму.
28 августа православные христиане отмечают один из главных праздников — Успение Пресвятой Богородицы. Этот день считался фактическим окончание лета и началом осени. С сегодняшнего дня также начинается молодое бабье лето.
Считается, что если с этого дня и до 11 сентября стоит сухая погода, то осень будет теплой и долгой. Такую же погоду стоит ждать, если 28 августа в небе будет видна радуга. А вот если на Успение идет дождь, то на старое бабье лето стоит ждать ненастья, и осень будет дождливой и долгой.
Если растения с утра покроются инеем — зима придет рано, а если еще обнаружится и много паутины — жди суровой и морозной погоды.
А вот спокойные воды озер и рек — признак безветренной осени и такой же зимы.
Екатерина Гура