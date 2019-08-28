Модельная ядерная зима сделала Вашингтон Москвой. А Москву Воркутой
К концу третьего года моделирования средние температуры на северном полушарии упали на 10 градусов.
К концу третьего года моделирования средние температуры на северном полушарии упали на 10 градусов.
Ученые из США провели моделирование последствий попадания в атмосферу 150 миллионов тонн сажи. Выяснилось, что в этом случае средняя температура в северном полушарии упадет настолько, что среднегодовые температуры в Москве могут сравняться с современной Воркутой, а в Вашингтоне зимы станут московскими. Столь тяжелые последствия в теории должны привести к коллапсу сельского хозяйства, голоду и смерти большого количества людей.
С начала 1980-х годов в научном сообществе обсуждается то, как могла бы выглядеть «ядерная зима». Предположительно, ядерная война вызовет массовые городские и лесные пожары, и в результате в стратосфере окажется большое количество сажи. В стратосфере не формируются дождевые облака, поэтому сажа будет оставаться там очень долго, блокируя солнечный свет и не давая нагреться поверхности планеты. Большим вопросом остается то, насколько именно при этом она охладится: разные модели предсказывают разное падение среднегодовых температур и
Авторы новой работы использовали последние и наиболее продвинутые атмосферные модели высокого разрешения, чтобы симулировать климатические последствия для северного полушария ядерной войны между США и Россией. Согласно полученным данным, минимум температур наступит через
Цифра в 10 градусов может показаться не такой большой, однако в Москве среднегодовая температура около пяти градусов, а в Вашингтоне — 14−15 градусов. То есть падение средних температур на десять градусов уравняет Москву с нынешней Воркутой (где среднегодовые -5 градусов), а Вашингтон сделает «климатической Москвой». Таким образом, речь идет о крайне резких климатических изменениях, препятствующих хозяйственной деятельности.
Важно и то, что пик падения пришелся на летнее время — средние температуры теплого времени года над Северной Америкой и Евразией упали примерно на 20 градусов — подобные изменения климата должны фактически уничтожить сельское хозяйство в этих регионах, поскольку культуры, выращиваемые здесь, урожая в таких условиях не дадут.
Параллельно с падением температур снизился и уровень осадков: в рамках модели через пару лет после начала ядерной зимы, они упали на 50% и полностью восстановились только через 15 лет. Для более теплых районов, где осадков обычно больше, это имело неприятные, но ограниченные последствия, а вот в холодных зонах, типа средней полосы России, речь шла о снижении осадков до 200−300 миллиметров, то есть до уровня засушливого климата, умеренно совместимого с сельским хозяйством.
Да, после удара по Хиросиме половина городских зданий сгорела (жаровни с углями опрокинулись от взрывной волны и зажгли деревянные дома с бумажными перегородками), но уже в Нагасаки крупного пожара не было. Испытания ядерного оружия рядом с лесными массивами не показали тенденцию к их возгоранию — взрывы не создавали достаточно длительного нагрева, чтобы зажечь живые деревья.
В целом, даже в случае начала таких пожаров достаточно сомнительно попадание большого количества продуктов сгорания в стратосферу. Из тропосферы сажу от подобных явлений обычно вымывает за считанные дни. Карл Саган и его сторонники в 1991 году предсказывали «ядерную зиму»