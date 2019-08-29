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11:58 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 29 августа: смотрим на звезды

Хорошая погода — к короткой зиме.

Источник: @ell_brenn

29 августа Православная церковь отмечает Третий Спас, который также называют Хлебным или Ореховым.

В народе считалось, что если в этот день стоит сухая и солнечная погода, то зима будет теплой и короткой, а весна придет рано.

О погоде на ближайшие месяцы также можно судить по состоянию воды в водоемах. Если в реках и озерах вода спокойная и без ряби, то осень будет теплой и солнечной, а зима — без метелей и заносов.

А вот погоду на ближайшие дни можно определять по звездам и луне. Если вокруг месяца появился видимый круг, то на следующий день пойдет дождь. Звезды, появившиеся над слоем облаков, говорят о сильном ветре и ухудшении погоды. Зато если звезды белые и бледные — погода еще несколько дней будет ясной и сухой.

Екатерина Гура

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